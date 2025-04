Niña Coyote eta Chico Tornado: «Hemos vuelto a nuestra raíz, pero quitándonos corsés, más libres»

La canción 'Trash', primer single y tema que abre su quinto disco, disipó todas las dudas. Después de «investigar» con cumbia, Niña Coyote eta Chico ... Tornado vuelven al rock, a su esencia más pura, con un deje mucho más punk y «enfadadillos» con el mundo. 'Atea' refleja ese sentir, sin perder un ápice de mensaje en las letras, con la colaboración de Jon Maia en 'Elurpean'. «Es más directo», apuntan. Y diverso: seis idiomas y cinco colaboraciones: Maika Makovski en catalán, Rodrigo Cuevas en bable, Bala en gallego, Ovidi Zigarros y Monica Le Ra en castellano y Waxy en inglés. Grabado en Elkar junto a Víctor Sánchez y masterizado por Víctor García en los Estudios Ultramarinos, sale este martes en plataformas y «pronto» en vinilo y en CD. Habrá que esperar a mayo para que toquen en Gipuzkoa. Después, 14 de junio en el Reale Arena y minigira junto a Gailu en otoño.

– Doce años de su primer disco, 'Atea' tiene doce canciones y de la gira avanzaron doce directos. ¿Es un guiño a significados que se le han dado al número? Doce dioses del Olimpo, doce apóstoles, que simboliza el «orden y la perfección», etc.

– Koldo Soret: No, no. Ha sido una casualidad.

– Úrsula Strong: No le damos tantas vueltas, pero igual... Es verdad que han pasado 12 años. La idea era hacer un disco un poquito más corto, con menos temas, pero al final ha surgido de 12. Y las fechas de la gira van a ser muchas más.

– Lo preguntaba porque el título, 'Atea', también puede ser negación de la existencia de dioses o puerta en euskera. ¿Es un mensaje que querían mandar?

– K. S: Lo de 'Atea' sí es un juego, sí.

– U. S: Siempre intentamos buscar palabras o conceptos que tengan doble sentido y que funcionen en más de un idioma. Atea nos molaba porque nos gustaban los dos significados. Por supuesto, somos no creyentes, y además es como cruzar a un sitio nuevo. Un paso.

– Han elegido 'Trash' como primer single y para abrir disco. No es habitual hacerlo con una canción que dura poco más de un minuto. Un grito punk a pleno pulmón, «todo es basura, estoy cansada», en varios idiomas. ¿Un grito de desahogo o reflejo de la crispación que vivimos?

– U. S: El disco es más directo, podríamos decir más punk.

– K. S: Es como el resumen general del mundo en este momento en muchos sentidos y sí, puede ser a presentación de lo que viene después en el disco, en las letras y demás. Mezclar los seis idiomas y además tener colaboraciones de ese calibre, Rodrigo Cuevas cantando en bable, Las Bala cantando en galego, Maika Makovski en catalán… Invitar a cada uno a cantar esta frase tan simple y aplastante en su lengua… Nos hemos quedado super a gusto.

– U. S: Hay un montón de gente haciendo música en su idioma y es guay visibilizar eso.

– Es una idea simple, pero a la vez el poso que deja después de minuto y pico es bastante potente. La mezcla de melodía, letra y forma de cantar, casi a gritos. ¿Han pensado cómo será en el directo? Soltar todo de golpe, no sé si te deja vacío o es de subidón, de tomarse una caña.

– K. S: Ensayándola la sensación es como que de 'bua', de quedarse a gusto.

– U. S: Es más engorile que bajón la verdad.

– Contaban lo de las colaboraciones. Han sumando una lista muy potente.

– U. S: Sí. Bala son colegas desde hace muchos años a Maika también le conocemos desde hace muchos años, con los Zigarros hemos coincidido varias veces y nos llevamos muy guay, la parte de inglés la han hecho nuestros colegas de California y en castellano nuestra amiga de Tijuana. Todo gente que tiene bandas de nuestro nivel en diferentes sitios del mundo. A Rodrigo no le conocíamos, pero nos pusimos en contacto con él y ha sido todo facilidades.

– K. S: Nos hemos entendido a la primera y enseguida, automático, ha sido muy fácil. El súper dispuesto, además le gustó muchísimo la idea.

– 'Trash' avanza también rasgos del disco: mucha diversidad en estilos y canciones, algunas instrumentales, peso de las letras y de alguna forma una vuelta a algunas de sus señas de identidad tras probar estilos como la cumbia. ¿Pulsión creativa o algo pensado?

– U. S: Creo que la metodología ha sido como siempre, vamos haciendo temas y los que nos da subidón tocar, los que nos mueven algo dentro, se quedan. No es 'nos falta una más cañera' o 'queremos una tal'. No utilizamos recetas de esas. Es verdad que en general nos ha quedado más directo en letras e instrumentales hemos tenido en todos. No ha sido premeditado.

– K. S: Suele ser cómo nos sentimos en cada momento. Este no es tan lento, pesado, como algunos anteriores. De ritmo tiene menos densidad, es más directo. Algo más de mala hostia.

– U. S: Sí, igual estamos un poquito más enfadadillos con el mundo. (risas).

– 'Atea' es su quinto disco. Al crear se cogen inercias o dinámicas, pero nunca se han cerrado puertas en sus procesos, como jugar con cumbia en el anterior. ¿Fue como quitar la tapa?

– K. S: Sí, como abrir la puerta. Después de la cumbia nos hemos dado como permiso abrirnos más todavía, no tener quizás tantos autoprejuicios.

– U. S: Sí, intentar menos hacer lo que se espera de ti. El primer disco es la presentación, en el segundo intentas que vaya en la línea para que cada uno no sea de una madre y de un padre. En el anterior hicimos la mitad rock, pero ya empezamos a investigar pues con Don Condor. Aquí hemos vuelto a nuestra raíz, pero quitándonos corsets, más libres.

– K. S: Tiene que ver con la edad, ser más libre. Es una evolución más natural.

– Pero no todos los artistas lo consiguen. Ahí está lo que te pide la escena o la industria esperan de ti. Su música tiene mucha energía y conexión con el público, ese vínculo se puede romper. El mantra de 'traicionar la esencia'.

– U. S: Si viene alguien que nos dice el último disco es una mierda, a mí me gusta el primero, pues escucha el primero. Muy bien. No le debemos nada a nadie. Hay bandas que igual no me han gustado mucho hasta el tercer disco y ese me vuela la cabeza. No tener que seguir tu propia receta todo el tiempo es muy liberador.

– Su promoción también ha sido distinta. Primer single a finales de marzo y en un mes ya está el disco.

– U. S: Sí, es que somos más de los 90 (ríe).

– K. S: Lo hemos hecho como lo hemos sentido. Alargando tanto en el tiempo los singles al final no sabes si han sacado el disco. Yo lo haría directamente, lo que pasa es que tienes que ir avisando, deir 'estamos aquí con nuevo trabajo'

– En la gira les acompañará Gailu, con quien ya publicaron un split que contenía 'Euzko Polizia' y 'Ulehertu'. Si se repite no es casualidad, ¿qué aporta la mezcla?

– K. S: Sobre todo nos une es la amistad, son colegas desde hace muchos. Somos fans cruzados, estamos en contacto continuamente, y cuando pensamos en armar la gira por Euskal Herria pensamos en invitarles porque había quedad pendiente lo del split. Ellos también estarán con su disco, así que será un fiestón.

– Habrá que esperar para verles en Gipuzkoa, ¿decisión propia o impuesta?

– U. S: Tenemos el concierto con Fermin Muguruza el 14 de junio, que es casi ahora, y tampoco queríamos sobrecargar la zona. Nos gusta ir poco a poco y volver al tiempo.

– K. S: La suerte que tenemos es que tocamos mucho en España, cuando hacemos una presentación es porque vamos a hacer Madrid, Barcelona… Las ciudades un poco más tochas.

– El 14 de junio estará marcado en rojo. Generó mucha expectativa y los conciertos que ha ofrecido desde entonces la han aumentado. ¿Cómo se afronta una jornada así?

– K. S: Es un día muy especial. Lo primero, estamos presentando nuestro disco en el Real Arena, en Donostia, algo impresionante. Y, sobre todo, con Fermin, que es muy amigo nuestro. Siempre hemos estado muy cerca, tenemos una especie de hermanamiento. Que nos haya invitado a presentar el disco en su concierto es muy especial.