La risa y la utopía vertebran el encuentro de Ensemble Diatessaron, conjunto fundado hace 25 años por la violagambista donostiarra Elena Martínez de Murguía. Con ... el título 'Humanismo renacentista. De Gargantúa al Heptamerón' ofrecerán literatura y música.

-¿Es Chillida Leku un entorno apropiado para un concierto de música antigua?

-Es un lugar muy bello, donde la tranquilidad y el silencio hacen que sea muy apropiado para cualquier manifestación artística. El caserío tiene un tamaño y una acústica muy buena para el tipo de música que interpretamos.

-¿En qué medida el espacio inspira a la hora de tocar?

-El entorno es muy importante. Tiene que ser un entorno donde el público y los músicos se sientan arropados y cercanos. Y Chillida Leku inspira serenidad y belleza.

-Tienen un número variable de componentes. ¿Es el repertorio el que decide el número de integrantes o deciden las obras en función de los intérpretes?

-El número de componentes lo suele determinar el programa, que suele decidirse por el interés que suscita el tema elegido. Y a su vez se elige el repertorio en función de los músicos de que dispone el grupo. También es una cuestión de presupuesto. En el tipo de música que hacemos, la formación suele ser muy variable porque el repertorio es amplísimo.

-Ensemble Diatessaron está especializado en la música renacentista y barroca. ¿Qué le llevó a fundarlo?

-Siempre he estado en contacto con este tipo de música y es algo que llevo dentro. Me siento con mucha energía positiva cuando toco este tipo de repertorio, donde hay danza, música religiosa, profana, polifonía, bajo continuo, canto, y donde una se siente libre para elegir las obras y la manera de interpretarlas. No todo está escrito en la partitura y es necesario hacer una interpretación personal para dar vida a unas músicas que hace siglos que se escribieron y que sin embargo conectan muy directamente con nuestras emociones de hoy en día. Hay espacio para la improvisación y esto es muy importante para hacer que la música esté viva hoy.

-Utilizan instrumentos originales. ¿Lo ve necesario para realizar versiones fieles a la época?

-Me parece muy importante conectar con el sonido que le va bien a las músicas que queremos interpretar. Los instrumentos originales tienen un sonido, una afinación, unos armónicos que hacen que haya una sonoridad rica y especial. Así nos acercamos al espíritu de la época en que fueron escritas, siempre con mucho respeto y conscientes de que lo que hacemos es una aproximación a lo que imaginamos que pudo ser el sonido original. Lo más importante es que haya comunicación y viveza.

-¿Por qué realizan espectáculos integrales, a veces con danza?

-La danza y la música van unidas, y en aquellas épocas no había grabaciones, lo que hacía necesario que, para bailar, los músicos estuvieran presentes en el mismo espacio.

-Esta vez lo hacen con narrador. ¿Cómo es el concierto que ofrecen hoy en Chillida Leku?

-Es un concierto donde la base literaria inspira las piezas de música que se tocan, para crear un conjunto donde texto y música se entrelazan. Se trata de una época apasionante donde hubo muchos cambios, se pasó de la mentalidad medieval al Renacimiento. Hay dos temas apasionantes: la risa y la utopía. La obra de Rabelais dispara contra la necedad y la hipocresía, contra cualquier traba impuesta a la libertad humana. Me parece que en los tiempos actuales tenemos gran necesidad de reír y de soñar para seguir teniendo esperanza. Interpretaremos obras de Ortiz, Sanz, Gervaise, Marais, Corelli... piezas que enlazan directamente con los temas de los textos que leeremos.