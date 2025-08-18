Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uchida visita por tercera vez San Sebastián. JUSTIN PUMFREY
Pianista

Mitsuko Uchida: «Beethoven era alguien que veía el final del universo. Y era optimista»

La pianista japonesa, una de las referencias del instrumento a nivel mundial, ofrece esta tarde un recital en el Victoria Eugenia

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:19

La de hoy es, sin duda, una de las grandes citas de la Quincena. Mitsuko Uchida (Tokio, 1948) visita Donostia por tercera vez, esta vez ... en solitario. La intérprete y directora, que mantiene una estrecha relación con orquestas tan prestigiosas como la Filarmónica de Berlín, la Concertgebouw de Amsterdam, Chicago o Cleveland, interpreta la música de uno de sus compositores fetiche, Beethoven.

