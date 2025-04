Leire Martínez, sobre La Oreja de Van Gogh: «¿Dos criterios? De alguna manera, sí, pero no supimos gestionarlo» La cantante de Errenteria se muestra ilusionada con el inminente estreno de su primer single en solitario, 'Mi nombre': «Nace en un momento de mucha catarsis, en él me reivindico a mí misma»

Iñigo Galparsoro San Sebastián Lunes, 7 de abril 2025, 22:45 Comenta Compartir

Leire Martínez está de enhorabuena. La cantante de Errenteria, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se muestra «súper ilusionada» con el inminente comienzo de su carrera en solitario. Lo hará este próximo viernes con el estreno de 'Mi nombre', un single que nace «en un momento de mucha catarsis, de muchas emociones. Todo desde la distancia se ve desde otra forma. Es una canción que reivindica lo que cuenta en mi nombre, y me reivindico a mí misma», apunta.

En este nuevo proyecto, la cantante de Errenteria dice sentirse muy arropada, tal y como desvela en una entrevista con Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena SER. «Fíjate los años que llevo en la música, y nunca se me habían acercado tanto para darme un abrazo, o para decirme que no dude. Todo son palabras reconfortantes. Me he sentido muy arropada estos años, pero ahora me sorprende porque no esperaba la reacción. Estoy muy agradecida», afirma la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Leire Martínez reconoce que su nueva etapa musical le genera cierto vértigo, aunque tiene claro que no va a volverse loca. «Nunca me planteé una carrera en solitario. Nunca. Y voy a disfrutar de las cosas que me pasen, más allá de a dónde llegue. Mi voz es mi voz y la gente que me ha escuchado me reconocerá. No me he vuelto loca, no me veo en algo clásico o reggae. El pop es donde más cómoda me encuentro, un pop actual que da tanto espacio a los sonidos, a probar…El disco llega en un momento de catarsis, y el single puede suponer un punto y final en ese proceso», reconoce.

Sea como fuere, la cantante descarta entrar en polémicas tras su adiós a La Oreja de Van Gogh, de ahí que se ha mostrado muy conciliadora a la hora de hablar sobre sus excompañeros. «Las cosas a veces se acaban. En 17 años hemos vivido épocas maravillosas, me he reido como con nadie, Pero las prioridades de la vida van cambiando y como en las relaciones, a veces ves que vais a ritmos distintos. ¿Discutir? Claro que lo hemos hecho en este tiempo, pero como en cualquier relación», desvela. Eso sí, Leire Martínez también añade que «hubiera intentado gestionar las cosas de otra manera, pero las cosas han sido como han sido. Ya está. ¿Qué más da? He aprendido en la vida que aquí y ahora. Y que hay que intentar estar lo mejor posible».

El adiós de Leire Martínez al grupo donostiarra ha dado mucho que hablar, aunque ella prefiere quedarse con una lección de vida muy particular. «En general a las personas nos cuesta mucho comunicarnos de forma honesta, realista. Las cosas se pueden tratar sin perspectiva de dañar a nadie. A veces nos cuesta, y tu criterio es tan válido como el mío. Si podemos que haya lugar para los dos criterios, pues bien». Eso sí, hablar de un doble criterio le ha obligado a ir más allá en su reflexión y responder a una cuestión: «Hablas de dos criterios. ¿Ellos o tú?».

«De alguna manera, sí. En mi opinión, desde mi sentir, sí. Y no pasa nada - ha respondido la cantante con una gran naturalidad-. Llegué a un grupo que estaba hecho, y los cuatro que estaban ya eran amigos. Es normal que las relaciones no sean iguales. Pero eso hay que saber gestionarlo. No supimos gestionarlo. ¿Si hago autocrítica? Sí, en muchas cosas. Sí, pero tampoco me voy a flagelar, no es cuestión de buscar culpables. Todo lo que leo alrededor de este, planeta que tiene que haber un ganador y un perdedor. Y no me gusta porque no es justa, ni fiel. En esta historia hemos perdido todos. Todos nos podemos equivocar en un momento dado, y lo hemos hecho».

Leire Martínez ha vuelto a reconocer que no ha tenido contacto alguno con sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh, aunque asegura que no hay rencor alguno. «No he vuelto a hablar con ellos, quizá tendríamos cosas que decirnos, pero cada uno está en un momento de reflexión y quizá ahora no sea el momento. Pero si lo hay, quedará para nosotros. ¿Qué más dan los detalles?»