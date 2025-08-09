Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento de la velada de la ópera 'Amaya' de Guridi en versión concierto anoche en el Kursaal. SARA SANTOS
Ópera | 'Amaya'

Expresión, historia

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Lo dijo Diego Martin-Etxebarria al comienzo del concierto. La de este sábado era una velada «histórica». Y cabría añadir que también notable. La lectura ... que realizaron todos de 'Amaya' de Guridi fue sobre todo expresiva. Es como si los pentagramas se hubieran ofrecido con el corazón en un ejercicio colectivo de recuperación y divulgación de un patrimonio que cien años después de haber sido creado aún es casi desconocido. Por eso, el público, que no llenó el Kursaal, pudo conocer la imponente partitura de un Guridi maduro con la seguridad de recibirla con trabajo, conocimiento y pasión. Sin embargo, habría sido deseable ver esta ópera representada para degustarla con todos sus elementos.

