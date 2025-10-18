Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
Logo Patrocinio
Archivo

Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años

El músico se subriá el 7 de mayo al escenario del Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo al del Palau Sant Jordi

C. P. S.

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:34

Comenta

El guitarrista británico Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 en su regreso a España después de más de 20 años, informa este sábado la promotora Live Nation en un comunicado.

El músico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea, y las entradas se pondrán a la venta el miércoles 22 de octubre.

Clapton es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y del blues a lo largo de sus seis décadas de carrera, tanto en su etapa en The Yardbirds y Cream como en su trayectoria en solitario.

El artista británico incluirá en su repertorio algunos de sus grandes éxitos, como Layla, Tears in Heaven o Wonderful Tonight, junto con versiones de clásicos del blues que han marcado su estilo y su sonido característico. En esta gira estará acompañado por su banda habitual, compuesta por músicos de renombre internacional.

Las actuaciones de Clapton en España se enmarcan en una serie limitada de conciertos europeos que también lo llevarán a ciudades como Londres, París y Berlín. Según la promotora, se trata de una de las últimas oportunidades de ver en directo a una leyenda viva del rock, que ha anunciado en varias ocasiones su intención de reducir sus giras.

A lo largo de su carrera, Clapton ha recibido numerosos premios, incluidos 18 premios Grammy, y es el único artista que ha sido incluido tres veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su influencia ha trascendido generaciones, consolidándolo como un referente indiscutible en la historia de la música moderna.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4

    El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista
  5. 5 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  6. 6

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  7. 7 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  8. 8 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  9. 9 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  10. 10

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años

Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años