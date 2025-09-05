Más de cuatro horas de rock metal con Obus y Baron Rojo en Errenteria
DV
Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:07
Noche de nostalgia al son de rock metal, cuatro horas de canciones que han marcado época y que, seguro, reunirá a más de una generación ... entre el público que asista mañana a Lekuona Fabrika (Errenteria). Hasta los menos versados en el género reconocerán que Barón Rojo y Obús son palabras mayores, dos bandas musicales de renombre que no es tan fácil ver por Gipuzkoa. Como muestra, es la primera vez que ambos conjuntos coinciden y es la única fecha que tienen prevista para Gipuzkoa.
Concierto
-
Cartel. Obús y Barón Rojo.
-
Día y hora. Sábado, a las 19.30 horas.
-
Lugar. Lekuona Fabrika (Errenteria).
-
Entradas. 28,05 euros (25 + gastos de gestión), 30 euros en taquilla.
Organizada por la asociación Tabu Demons, el directo comenzará a las 19.30 horas, aunque las puertas abrirán media hora antes. Todavía quedan entradas disponibles en la web www.woutick.com por 28,05 euros (25 + gastos de gestión) o por 30 euros ya en taquilla. Eso sí, mejor no apurar, pues la asistencia ronda la los tres cuartos.
Abrirá la noche Obús y después de algo más de dos horas de actuación cogerá el testigo Barón Rojo. Pocas veces ha habido un cambio de tanto nivel, de más a más.
Recogida para el Aita Mari
La cita, además, cuenta con su vertiente solidaria. La organización ha realizado un llamamiento a los asistentes para que donen 1kg de comida en la entrada. Todos los alimentos, así como las donaciones recibidas durante las 2 primeras horas, irán destinadas para el Aita Mari.
