35 años de Bloody Mary en 5 discos
Marcos y Juancar García seleccionan su top de álbumes
San Sebastián
Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:12
-
Screaming Trees Grunge, rock psicodélico.
'Sweet Oblivion' (Epic Records.)
«Siempre le seguí la pista a Mark Lanegan, cuando salió el LP no me podía creer que fuera tan bueno. Es insuperable, lo llevo ... vendiendo años».
-
Sonic's Rendezvous Band Punk rock
'Sweet Nothing' (Total Energy Records.)
«Banda de Fred Sonic Smith. Apenas tenían nada editado, salió este LP y la gente se volvió loca. Nos lo compraban hasta tiendas míticas de Madrid».
-
Redd Kross Rock y power pop
'Phaseshifter' (Third Man Records)
«Los hermanos McDonald han sido una gran debilidad para mi. Tenían un gusto enorme por las composiciones. Este es un álbum maravilloso».
-
Roky Erickson Rock psicodélico, rock y punk
'Don't Slander Me' (Light In The Attic)
«Todos los artistas que me gustan en algún momento lo han mencionado. Recomiendo mucho sus discos y si te gustan, ¡ya eres uno de los nuestros!».
-
Reigning Sound Garage rock
'Time Bomb High School' (Merge Records)
«Este hombre me cambió la vida. Cuando salió este disco me explotó la cabeza. Actualizó la música rock y soul, dándole mucha vida».
