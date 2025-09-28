35 años de Bloody Mary en 5 discos

«Siempre le seguí la pista a Mark Lanegan, cuando salió el LP no me podía creer que fuera tan bueno. Es insuperable, lo llevo ... vendiendo años».

Sonic's Rendezvous Band Punk rock 'Sweet Nothing' (Total Energy Records.)

«Banda de Fred Sonic Smith. Apenas tenían nada editado, salió este LP y la gente se volvió loca. Nos lo compraban hasta tiendas míticas de Madrid».

Redd Kross Rock y power pop 'Phaseshifter' (Third Man Records)

«Los hermanos McDonald han sido una gran debilidad para mi. Tenían un gusto enorme por las composiciones. Este es un álbum maravilloso».

Roky Erickson Rock psicodélico, rock y punk 'Don't Slander Me' (Light In The Attic)

«Todos los artistas que me gustan en algún momento lo han mencionado. Recomiendo mucho sus discos y si te gustan, ¡ya eres uno de los nuestros!».

Reigning Sound Garage rock 'Time Bomb High School' (Merge Records)

«Este hombre me cambió la vida. Cuando salió este disco me explotó la cabeza. Actualizó la música rock y soul, dándole mucha vida».