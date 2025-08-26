Baron Rojo y Obus ofrecerán una noche de rock metal única el 6 de septiembre en Errenteria

Una noche de rock metal única, con más de cuatro horas de canciones que son casi himnos del género. Es lo que ofrecerán el 6 ... de septiembre, sábado, Baron Rojo y Obus en la sala Lekuona de Errenteria. Si el cartel no fuera suficiente reclamo, el hecho de que sea la primera vez que actúen en Gipuzkoa o que sea la única cita que tienen agendada en el territorio, hace que la noche pinte a memorable. Organizada de la mano de la asociación Tabu Demons, las entradas ya están a la venta en la web www.woutick.com.

Las puertas de Lekuona abrirán a las 19.00 horas de la tarde y los primeros en subirse al escenario serán los madrileños Obus. Originarios de Vallecas, surgieron a principios de los 80 y pocos aficionados a la música dirán no saber quiénes son. Sin parar desde su debut con 'Prepárate' (1981) -con el que llegaron al número 1 de 'Los 40 Principales', «algo impensable hasta esos momentos para una banda de heavy metal», según recuerdan ellos mismos en su biografía-, siguieron 'Poderoso como el trueno' (1982), 'El que más' (1984) o el salto a Sudamérica.

Durante los años 90 no fueron ajenos al declive de la escena metalera y sus miembros probaron fortuna en otros proyectos, pero como nunca llegaron a disolverse, regresaron a los escenarios en 1996 y volvieron al estudio para grabar 'Desde el fondo del abismo' (2000). Sus últimos trabajos con material original son 'Segundos fuera' (2003) y 'Cállate' (2010). También escarbaron en su archivo y reeditaron sus viejos éxitos. El último disco es '¡Con un par! (2019)'.

De más a más

Los hermanos Castro y su Barón Rojo cogerán el testigo. Pocas veces ha habido un relevo de tal calidad, ya que son los precursores del género, «una de las leyendas más queridas y respetadas en Gipuzkoa» como apuntan los organizadores. El grupo se formó en 1980 con los hermanos Armando y Carlos de Castro (guitarras y voces), José Luis Campuzano 'Sherpa' (bajo y voz) y Hermes Calabria (batería), después de que los dos primeros abandonaran ese año el grupo Coz tras la publicación del disco 'Más sexy' y se unieran a los segundos para formar Barón Rojo, que publicarían su primer disco en 1981 titulado 'Larga vida al Rock&Roll'.

En la actualidad el grupo está formado, además de por Armando y Carlos de Castro, por José Luis Morán al bajo y Rafa Díaz a la batería, aunque por Barón Rojo han pasado a lo largo de su historia distintos componentes, como Carolina Cortés, mujer de 'Sherpa', que intervino en la composición de muchos de los temas de la banda. En 2019 tuvieron un amago de descanso musical, peor no por ello han perdido energía.