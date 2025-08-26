Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baron Rojo y Obus ofrecerán una noche de rock metal única el 6 de septiembre en Errenteria

Organizado por la asociación Tabu Demons, es la única fecha de ambos en Gipuzkoa

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Martes, 26 de agosto 2025, 11:44

Una noche de rock metal única, con más de cuatro horas de canciones que son casi himnos del género. Es lo que ofrecerán el 6 ... de septiembre, sábado, Baron Rojo y Obus en la sala Lekuona de Errenteria. Si el cartel no fuera suficiente reclamo, el hecho de que sea la primera vez que actúen en Gipuzkoa o que sea la única cita que tienen agendada en el territorio, hace que la noche pinte a memorable. Organizada de la mano de la asociación Tabu Demons, las entradas ya están a la venta en la web www.woutick.com.

