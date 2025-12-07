Mujer, euskaldun y joven es el perfil principal entre los visitantes de Durangoko Azoka

Cada stand volvía a ajustar este domingo su propio lugar en el mundo en el tercer día de Durangoko Azoka en Landako. No hacía falta ... más que avanzar unos pasos para comprobar que la jornada venía nuevamente cargada, en un espacio donde todo ocurre —casi— a la vez. Entre esquinas y pasillos comenzaron a asomar los nombres propios. Por la mañana se han dado a conocer los resultados del estudio sociológico realizado por Siadeco en colaboración con Durangoko Azoka, un diagnóstico considerado fundamental para fomentar la creación y la afición a la cultura en euskera, así como reforzar su visibilidad.

El informe analiza la feria desde una perspectiva que la entiende como una cadena formada por tres eslabones —creadores, agentes de la industria cultural y visitantes—. Tras estudiar la edición de 2024, se extraen datos significativos, como el marcado carácter joven del evento. El perfil de las personas visitantes es euskaldun, con afición por la cultura y diverso en género, aunque claramente inclinado hacia el público joven (casi el 70%). Dentro de este grupo, la mujer —que representa el 65% en los tramos más jóvenes— es la visitante más demandante y principal consumidora.

Las conclusiones apuntan a una mayor presencia de mujeres que de hombres (58,1% frente a 40,6%), y confirman que dos tercios de los visitantes son menores de 45 años. Por territorios, Bizkaia aporta algo más de la mitad de los asistentes (52,3%) y Gipuzkoa el 30,6%. El 7,6% procede de Álava, el 6,7% de Navarra y el 1,2% del País Vasco francés. Un 1,5% llega desde fuera de Euskal Herria.

Grandes vs. pequeños

Los tres grupos analizados coinciden en que Durango es una plaza cultural «fundamental», especialmente en lo relativo a visibilidad. No obstante, las cifras revelan que solo el 20% de los creadores vive exclusivamente de la cultura, y que la inestabilidad es una constante. El nivel de precariedad es notable: únicamente el 55% de los creadores obtiene al menos un 20% de sus ingresos de su producción cultural. Destaca, además, el peso del creador joven, ya que el 30,9% tiene menos de 35 años.

La valoración general de la organización resulta ampliamente positiva (97%), aunque el estudio identifica varios ámbitos de mejora, especialmente el desequilibrio recurrente entre grandes y pequeños artistas. En este sentido, Durangoko Azoka estudia medidas para garantizar una visibilidad más equitativa para todos los proyectos.

A media mañana, el museo fue punto de encuentro de la presentación de la réplica de la edición original de 1925 de 'Xabiertxo' por su centenario, la publicada en Tolosa, y que va acompañada por dos epílogos nuevos.

Mientras tanto, destacó la gran presencia de músicos (Urbizu, Izaro, ETS, Süne...) y desfilaron otros nombres que la gente buscaba casi de memoria. Mikel Ayestaran con 'Gazako istorioak', Harkaitz Cano estuvo con 'Silueta', Hedoi Etxarte acercó 'Izen baten promesa'; y Eider Rodríguez presenta 'Dena zulo bera zen'. Las colas, previsibles, transcurrieron con esa mezcla de paciencia y comentario al paso que se da por bueno cuando el objetivo es llegar a una firma o escuchar diez minutos de algo que merece la pena.

Parón general por Palestina

Al mediodía, la actividad habitual se interrumpió durante media hora por una concentración de protesta en Landako plaza, en la que bajo un calor impropio de estas fechas denunció públicamente el «genocidio en Palestina». La pausa evidenció que lo que ocurre fuera también reclama su sitio: durante ese tiempo, la feria se detuvo por completo, reuniendo a varios cientos de personas y contando con la adhesión de 136 creadores. El sector cultural quiso manifestarse y lanzar un «mensaje de solidaridad». Durante unos veinte minutos se recitaron poemas de Danele Sarriugarte, Itxaro Borda, Josu Goikoetxea, Ainhoa Urien, Leire Bilbao y Erika Lagoma. Asimismo, Laura Mintegi, Gotzon Barandiaran, Eider Beobide y Maria Oses recitaron textos de Rikardo Arregi, Nazim Hikmet, Mosab Abu Toha y Mohammed El-Kurd. El acto finalizó con la lectura del poema 'Sobre esta tierra' de Mahmud Darwish por parte de las hermanas Hawari y con la interpretación en directo de 'Nola zaintzen da irrifarra' del grupo Esanezin.

La feria siguió tras un cambio de respiración, y la jornada continuó sin sobresaltos, con los conciertos previstos para cerrar este tercer día, y con esa sensación tan particular de Durango: que aquí la cultura no se limita a exhibirse, sino que conversa, discute, se asoma a lo que ocurre fuera y vuelve a su sitio con algo más en los bolsillos.