Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de la multitudinaria concentración realizada al mediodía en la plaza Landako en recuerdo a Palestina, a las afueras de las instalaciones de Durangoko Azoka.

Imagen de la multitudinaria concentración realizada al mediodía en la plaza Landako en recuerdo a Palestina, a las afueras de las instalaciones de Durangoko Azoka. Gorka Estrada

Mujer, euskaldun y joven es el perfil principal entre los visitantes de Durangoko Azoka

Un estudio constata que solo el 20% de creadores vive exclusivamente de la cultura y apunta al desequilibrio en las ventas entre los grandes y pequeños artistas

Elene Arandia

Elene Arandia

Durango

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:30

Comenta

Cada stand volvía a ajustar este domingo su propio lugar en el mundo en el tercer día de Durangoko Azoka en Landako. No hacía falta ... más que avanzar unos pasos para comprobar que la jornada venía nuevamente cargada, en un espacio donde todo ocurre —casi— a la vez. Entre esquinas y pasillos comenzaron a asomar los nombres propios. Por la mañana se han dado a conocer los resultados del estudio sociológico realizado por Siadeco en colaboración con Durangoko Azoka, un diagnóstico considerado fundamental para fomentar la creación y la afición a la cultura en euskera, así como reforzar su visibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  2. 2

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  3. 3 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  4. 4 Cuando la naturaleza nos demuestra su furia
  5. 5 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  6. 6 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  10. 10

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mujer, euskaldun y joven es el perfil principal entre los visitantes de Durangoko Azoka