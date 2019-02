Un viaje por la capital del Imperio Romano que no era Roma Vista general de Estambul, la antigua Constantinopla. / Efe El escritor francés Baptiste Touverey retrata en su novela histórica 'Constantinopla' las intrigas de poder en el siglo VII en la legendaria ciudad del Bósforo ÁLVARO SOTO Madrid Sábado, 2 febrero 2019, 18:19

Durante mucho tiempo, la capital del Imperio Romano no fue Roma, sino la otra gran urbe del mundo occidental en la época, Constantinopla, la actual Estambul. Situada en el estrecho del Bósforo, en un lugar estratégico entre Occidente y Oriente, entre Europa y Asia, entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, la ciudad se erigió en un centro de poder y por tanto, de conspiraciones. El escritor francés Baptiste Touverey recrea uno de los momentos de apogeo de la capital en su novela 'Constantinopla' (Grijalbo).

Inspirado en 'Decadencia y caída del Imperio Romano', la monumental obra de Edward Gibbon, Touverey ilumina el siglo VII, un periodo «oscuro y poco contado», pero a la vez, imprescindible para entender el mundo contemporáneo. «En el siglo VII surge algo totalmente nuevo. Hasta entonces, la historia es bastante estable, pero aquí se produce una gran crisis y de repente, todo comienza a ser posible: los grandes imperios se ven amenazados y pueden colapsar», asegura este periodista, colaborador de los medios 'Books', 'Vanity Fair' y 'Journal du Dimanche'.

En 'Constantinopla', Phocas, un antiguo militar, llega al poder de carambola, pero su reinado no será fácil. «Es un poco populista, pero sobre todo, es un demagogo», define Touverey, que traza paralelismos entre su personaje y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Aunque Phocas es mejor que Trump», avisa. La utilización de éxitos deportivos en beneficio propio, por ejemplo, es una de las características que comparten los populistas, y ahí incluye el escritor al presidente de su país, Emmanuel Macron, que hizo suya la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol. «El problema de los populistas no es el populismo, sino la incompetencia. Phocas es un incompetente que no le ha tomado la medida al imperio», explica.

Comparada con series como 'House of Cards', la trama de 'Constantinopla', que podría convertirse en una serie de televisión, es susceptible de extrapolarse a cualquier época. «La ventaja de la novela histórica es que permite proyectar pasiones actuales en personajes del pasado, de crear un aura alrededor de ellos. De esta forma se hacen más interesantes y no tan desagradables como si estuvieran en el presente», asevera.

Entre otras labores, Touverey es traductor del gran escritor austriaco Stefan Zweig, autor de obras tan importantes como 'El mundo de ayer' o de biografías como 'Fouché'. «A la hora de escribir una novela, traducir a Zweig no puede ser más que una ayuda. Su lenguaje es maravilloso, y también la manera en la que dibuja a los personajes femeninos», apunta.