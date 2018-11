El valor de los detalles para hablar de 'la cosa' El públicó abarrotó la librería Troa Zubieta de San Sebastián para escuchar a Ramon Saizarbitoria e Iban Zaldua. / ARIZMENDI Iban Zaldua y Ramon Saizarbitoria no creen que la literatura deba centrar el relato del conflicto vasco RICARDO ALDARONDO Domingo, 25 noviembre 2018, 09:59

La responsabilidad que se le otorga al escritor a la hora de acercarse al llamado conflicto vasco, y la exigencia de un posicionamiento y de una búsqueda del «mapa completo» centró el debate que mantuvieron los escritores Iban Zaldua y Ramon Saizarbitoria en la jornada final de Literaktum.

Con el piso de abajo de la librería Troa Zubieta abarrotado y gente asomando como podía desde lo alto de las escaleras, tuvo lugar en la tarde de ayer una presentación del libro de Iban Zaldua 'Como si todo hubiera pasado' que derivó en animado debate sobre las dificultades de hablar del conflicto vasco, o de 'la cosa', como en todo momento citaron los dos escritores, aludiendo así a la eterna complejidad y difícil definición del tema que de un modo u otro abordan los 42 relatos del libro.

Ramón Saizarbitoria introdujo algunos tópicos que pesan sobre los escritores: «Es normal que Iban se enfade cuando se dice que hasta ahora no se ha tratado 'la cosa' en la literatura, hace cuatro años en otro de sus libros de relatos sobre diversos temas contabilicé que un 35,9% de ellos hablaban de 'la cosa'», afirmó Saizarbitoria. «También nos suelen decir que pensamos más en el victimario que en la víctima, pero en esta compilación de relatos de Zaldua también sale mitad y mitad, más o menos. Pero estas críticas me parecen un poco antiliterarias, lo que tiene que hacer el escritor es escribir bien y de cosas interesantes. Es difícil escribir de manera no didáctica, pero hay que intentarlo porque el mensaje estorba mucho a la hora de escribir».

En esta recopilación de relatos que «he leído como una novela», Saizarbitoria consideró que «prevalece un universo construido por diversas escenas y personajes que forman un mosaico para describir el medio siglo que llevamos con esto. Es un libro complejo, que se aleja de la visión simplista con que muchas veces se aborda la cosa, con multitud de perspectivas, capacidad de observación y agudeza». También alabó que Zaldua «no utiliza personajes tipo, son complejos y se salen de los esquemas habituales. Entre muchos, me quedo con un profesor con un síndrome de supervivencia que le lleva a desear ser víctima para poder sentirse honesto».

La literatura de los 90

Iban Zaldua explicó que empezó a escribir sobre este asunto a finales de los años 90, quizás debido al «hastío». Recordó que los 80 constituyeron «una época oscura, pero había una esperanza, que con los años se fue diluyendo. Yo había dejado de militar y eso me ayudó a tomar distancia». Pero lo que le empujó a escribir sobre 'la cosa' fue empezar a leer en euskera muchas cosas que ya se estaban escribiendo, como 'El hombre solo' de Bernardo Atxaga y 'Hamaika pauso' de Ramon Saizarbitoria, entre otras muchas obras que citó, contradiciendo ese otro tópico de que los escritores vascos no han abordado hasta ahora el conflicto. «Esa literatura me estaba diciendo más sobre lo que estaba ocurriendo que los periódicos o los noticiarios», señaló Zaldua.

Pero por esa misma razón considera Zaldua que en estos momentos no se puede poner a la literatura en la responsabilidad de crear el gran relato del conflicto vasco. «Lo importante es consensuar un relato civil con todas las cosas que no se han contado en todos estos años. A la hora de escribir ese relato la literatura tiene que tener un papel marginal».

En 'Como si todo hubiera pasado', cuyos relatos fueron escritos entre 1999 y este 2018 y que se presentan por orden cronológico y sin retocar, Zaldua no ha buscado «una visión totalizadora» del conflicto. «No llego a todas partes, me faltan esquinas, porque lo bueno de la literatura es que puede buscar el matiz, los grises, las historias pequeñas, el detalle», añadió el escritor vitoriano. «La literatura, aunque parte de la ficción, te acerca al asunto de una manera que evita el hastío que pueden provocar los datos y los recuentos». Por eso a lo largo de estos años ha preferido fijarse, en «cómo ha influido el conflicto en la vida civil, cómo hemos mirado hacia otro lado, cómo hemos discutido y los amigos han dejado de serlo y las grietas en las familias».

Inevitablemente, se aludió a 'Patria' de Fernando Aramburu y su éxito, una novela «muy eficiente, fácil de leer, que logra un relato completo y simple de una realidad en un momento determinado. Pero no me parece que esté a la altura de 'Guerra y paz'», dijo Saizarbitoria en alusión a esa sensación de que ya se ha escrito «la madre de todas las novelas en este tema». Zaldua cree que Aramburu «ha intentado el relato totalizador y lo ha logrado, pero a mí no me gusta su manera literaria, cómo cuenta las cosas».

Desde el público se preguntó si sienten la presión de la autocensura por el qué dirán. Zaldua considera que no ha sentido esa presión, «más allá que el del bar te pueda mirar mal por alguna cosa, pero creo que desde finales de los 90 no he cambiado de posición política. Saizarbitoria considera que «el escritor siempre está condicionado por el temor a hacer daño a nuestro entorno, por el temor a decir cosas que a su madre le hieran por querer ser sincero. Eso pasa al escribir de cualquier tema. Lo que me subleva es que Fernando Aramburu piense que estamos condicionados a escribir que este es bueno o aquel es malo por el dinero que dan por unas charlas en las escuelas, o por el miedo a ETA. Eso me parece verdaderamente inaceptable».