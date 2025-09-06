Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Onintza Aizpurua

'Erle-produktuak, osasun-iturri' argitaratu du Martxel Aizpuruak

Hauekiko jakin-mina baino gehiago erabilera handitu dela argitzen du alegiarrak

J. A.

Larunbata, 6 iraila 2025, 10:56

Duela lau hamarkada, «erle-mundua marjinala» zenean oparitu zion Xabier Kintanak lehen erlea Martxel Aizpurua Agirreri (Alegia, 1949). Txispa bat edo piztu zion, apenas hiru urtean ordura arte zituen beste zereginak alde batera utzi, eta profesionalki erlezaintzara dedikatzea erabaki baitzuen. «Nire lehen asmoa ezti-ekoizpena eta ikerketa partekatzea zen. Hala izan zen lehen bi urteetan; orduan burutu nuen 'Zarauzko erleen polen-ekarpena' deituriko ikerketa», azaldu du. Izan ere, ordutik beste hainbat kontu heldu dira, azkena UEUk kaleratu berri duen 'Erle-produktuak, osasun-iturri', haiekin argitaratzen duen hirugarrena 'Erleekin solasean' (2020) eta 'Erletxo, erletxo, nagusia hil da' (2023) ostean. Webgunean eskura daiteke.

'Erle-produktuak, osasun-iturri'

&#039;Erle-produktuak, osasun-iturri&#039;

  • Egilea: Martxel Aizpurua Agirre.

  • Argitaletxea: UEU.

  • Orrialdeak: 210.

  • Prezioa: 20 euro.

80ko hamarkadatik hona erlezaintza-elkarte desberdinetan hartutako ardurak pilatzen joan zen, kudeaketa-lanek garrantzi handiagoa hartuz ezti-ekoizpenaren eta ikerketaren kaltean. Ildo berean, adierazi duenez animaliekiko eta hauen produktuekiko jakin-mina baino «erabilera da handitu dena», hauei buruzko informazioa handitu ahala osasunarekin ere lotu delako. Hala ere, ez da erabilera bakarra.

Horregatik da 'Erle-produktuak, osasun-iturri' «dibulgazio-lana». «Liburuko erle-produktu bakoitzaren eskema orokorra» aurkituko du irakurleak, hau da: produktu bakoitza nondik sortzen den; produktuaren konposizio kimikoa; eta, azkenik, osasunerako dituen onurak.

Era berean, ez da ezkutatzen erle-produktuak kaltegarri ere izan daitezkeela zenbaitentzat. «Hor ere komeni da horren zergatia jakitea; zergatia, noski, bere osaketan edo erabileran egongo da. Uste dut kezka horietako batzuk argitzeko balioko duela liburuak», azaldu du.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Erle-produktuak, osasun-iturri' argitaratu du Martxel Aizpuruak

&#039;Erle-produktuak, osasun-iturri&#039; argitaratu du Martxel Aizpuruak