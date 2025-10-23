Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat Sarasola, en la presentación de 'Coca Cola bat zurekin'. IÑIGO ROYO

Beñat Sarasola 'destripa' este viernes el proceso de escritura de 'Coca Cola bat zurekin'

El escritor donostiarra ha presentado la traducción al alemán de esta segunda novela, que aparecerá en castellano el próximo año

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:14

El escritor Beñat Sarasola (Donostia, 1984) desentrañará este viernes en el ciclo Poetika (Convento de Santa Teresa, 19.00 horas) el proceso de escritura de ... su segunda novela, 'Coca Cola bat zurekin'. Con esta charla arranca la octava edición del programa organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa con la coordinación de Jon Obeso y José Luis Padrón y en colaboración con Musikene. La novela, publicada el pasado año por la editorial Susa, acaba de aparecer en alemán de la mano de Marix Verlag y traducida directamente del euskera. Sarasola presentó la obra la semana pasada en Wiesbaden.

