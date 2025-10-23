Beñat Sarasola 'destripa' este viernes el proceso de escritura de 'Coca Cola bat zurekin'

El escritor Beñat Sarasola (Donostia, 1984) desentrañará este viernes en el ciclo Poetika (Convento de Santa Teresa, 19.00 horas) el proceso de escritura de ... su segunda novela, 'Coca Cola bat zurekin'. Con esta charla arranca la octava edición del programa organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa con la coordinación de Jon Obeso y José Luis Padrón y en colaboración con Musikene. La novela, publicada el pasado año por la editorial Susa, acaba de aparecer en alemán de la mano de Marix Verlag y traducida directamente del euskera. Sarasola presentó la obra la semana pasada en Wiesbaden.

«En la sesión explicaré las tripas de la novela y cómo la construí», indica Sarasola, que en 'Coca Cola bat zurekin' juega con tres elementos reales para levantar un relato de ficción. La figura del poeta estadounidense Frank O'Hara, su poema 'Having a Coke with You' dedicado a su amante Vincent Warren y la exposición que el museo MoMA de Nueva York dedicó a artistas españoles contemporáneos en 1960, mientras O'Hara ejercía de comisario artístico en el centro son los tres ejes de la narración. El autor donostiarra ha buceado en los archivos para documentar «el marco general» de su novela, a partir del cual ha desarrollado a sus personajes al detalle a través de la ficción.

En la sesión del viernes, Maialen Berasategi se encargará de la lectura de algunos fragmentos de este textos, mientras que Antonio Lozano (saxo) y Juanfran Comas (contrabajo) interpretarán algunas piezas musicales.

Respecto a la traducción de 'Coca Cola bat zurekin' al alemán, el escritor donostiarra reconoce su «sorpresa» ante una iniciativa que surgió el año pasado, cuando participó en un festival literario en Wiesbaden. «Un actor leyó un fragmento de la novela, que aún estaba sin publicar, y entre el público se encontraba un editor alemán al que le interesó», señala Sarasola.

Está previsto que la novela se publique también en castellano, pero será dentro de un año y en un sello que prefiere no desvelar todavía.