Javier Cansado. FRAN MANZANERA

Javier Cansado anuncia su retirada temporal tras ser diagnosticado de cáncer

Las tres sesiones de su espectáculo '17 veces, reloaded', en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia, ya habían sido canceladas

DV

San Sebastián.

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El humorista Javier Cansado (69 años) , del dúo Faemino y Cansado, ha compartido con sus seguidores, a través de las redes sociales, que este verano le fue diagnosticado un tumor. Tras una intervención quirúrgica, según anuncia, comenzará esta misma semana un tratamiento que le obligará a mantenerse alejado de los escenarios durante varios meses.

A través de su perfil en X, el cómico escribió: «Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo».

Esta situación explica las cancelaciones que recientemente habían sufrido los espectáculos que el dúo de humoristas tenía previstos para este otoño e invierno. Sin ir más lejos, hace solo unas semanas, las tres sesiones de su espectáculo '17 veces, reloaded', en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia, eran cancelados «por razones de fuerza mayor».

Cansado, de 69 años, forma junto a Guillermo Faemino uno de los dúos más emblemáticos de la comedia española. Su humor irónico y sus absurdas ocurrencias han marcado generaciones, y su retirada temporal supone un paréntesis en una carrera que ha sabido mezclar crítica y diversión con una habilidad única.

