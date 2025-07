El irunés Felipe Iguiñiz dona a la Diputación 83 cuadros y dibujos de toda su carrera

El artista irunés residente desde hace décadas en Alicante Felipe Iguiñiz (Irun, 1943) ha donado 83 de sus obras –junto a 31 libros–, a la ... Diputación Foral de Gipuzkoa. Con los 82 años recién cumplidos, el objetivo de este polifacético creador es dejar su legado en buenas manos y, sobre todo, al alcance de todos los ciudadanos guipuzcoanos. La donación da continuidad a la que ya hizo hace tres lustros al Ayuntamiento irundarra de cerca de numerosos cuadros y cerca de un millón de negativos, diapositivas y fotografías, una de las actividades a las que ha dedicado su vida.

La donación consiste en dos pinturas sobre madera y cinco sobre lienzo, 41 dibujos en tinta china y guache sobre cartulina y 35 bocetos de esculturas de tinta sobre cartulina, además de 31 libros de su autoría, cuyos originales «figuran en algunos casos en la Biblioteca Nacional y en la Real Academia de la Lengua Española», entre otras instituciones. La obra más antigua es de 1962 y la más reciente, de 2017. «Cuando veo obras que hice en aquella época, me parecen una maravilla. Me pregunto:¿yo pinté eso entonces? Son tan buenos que no te lo crees. Y con los libros, lo mismo: no me creo que yo haya escrito eso porque me parece una genialidad. Me parece que ahora escribo mucho peor». El artista estima que la donación está valorada en 1,4 millones de euros.

Afincado en Alicante

A la pregunta de por qué ahora, Iguiñiz contesta que acaba de cumplir 82 «ya es hora de que pueda ir ordenando mi vida, ya que cualquier día me puedo morir. Es el momento adecuado. La función del arte es crear belleza y su destino no puede ser permanecer en un armario». Y sobre el motivo por el que ha elegido la Diputación Foral de Gipuzkoa para realizar esta donación, asegura que tras la operación con el Ayuntamiento de Irun, «quería que la provincia tuviera también parte de mi patrimonio y pudiera disfrutarlo. Es también una forma de contribuir a la Cultura del territorio porque, a pesar de llevar treinta y tantos años fuera de Irun y de Gipuzkoa, sigo amando a las dos. Allá de voy, presumo de dónde soy y de lo que soy. Quiero que parte de mi obra descanse allí».

Ampliar 'La siesta', óleo sobre madera realizado en 1963.

En la carta en la que explicaba su propuesta, Iguiñiz no se dirigió al Departamento Foral de Cultura, sino directamente a la diputada general, Eider Mendoza, cuya reacción califica de «estupenda». Mendoza agradece en su misiva de respuesta a Iguiñiz su «generosa donación» y la define como «mucho más que una valiosa colección de piezas. Es un legado cargado de sensibilidad, talento y compromiso con la cultura, el arte y la literatura que, sin duda, contribuye a enriquecer el nivel artístico y cultural de nuestro territorio». A continuación, le informa del traslado de su carta al Departamento que dirige Goizane Álvarez, «desde donde se coordinará la recepción y gestión de su donación con el reconocimiento y el cuidado que merece». Fuentes del Departamento dieron por prácticamente segura la aceptación de la donación.

A falta de saber dónde irán a parar las obras, la intención del artista es que llevar a cabo «algún tipo de acto oficial de entrega y de firma de papeles». Posteriormente, señala, será el momento de decidir dónde se depositan las obras.

«En principio, supongo que harán alguna exposición con todas las obras para que la gente las pueda ver, pero todo está pendiente de lo que hablemos». En este sentido, no oculta que le «encantaría que no estuvieran en oficinas o encerradas en algún lado, sino en algún sitio en el que la gente pudiera verlas siempre».

Obras de principios de los 60

Respecto a los 1,4 millones de euros en los que estaría valorada la donación, aclara que el lote está tasado «más o menos, en función del valor de cada cuadro. Por ahí anda la cosa». La donación incluye «una obra de 1962 y otra de 1963, que han estado toda mi vida en mi cuarto y en mi comedor respectivamente. No son obras mejores o peores que otras, pero sí a las que me siento más unido sentimentalmente». Otras piezas, añade, «me las quedaré hasta que me muera».

Sin emgargo y en contra de lo que pudiera pensarse debido a esta vinculación emocional, no le ha costado desprenderse de ellas. «Si fuesen a algún lugar perdido, igual me dolería, pero pensando que van a estar en Gipuzkoa, me parece genial». Es el caso de la donación que realizó al Ayuntamiento de Irun, cuyas fotografías en el caso de las relacionadas con el País Vasco están ya disponibles para el público. Quedan por digitalizar las miles de imágenes realizadas en su medio siglo de viajes por todo el mundo.

Ampliar 'Teorema de Hawking' (1996). Óleo sobre lienzo.

A día de hoy, Iguiñiz prosigue con su vida en la localidad alicantina de Jijona, más centrado en la escritura que en la pintura o la fotografía. «Estoy apartado del mundo de las galerías y las exposiciones. Sobre todo, escribo porque me resulta muy cómodo físicamente. Mis cuadros siempre han sido grandes y exigían un esfuerzo que te dejaba molido», asegura. Respecto a la fotografía, confiesa que le cuesta encontrar motivos que le inspiren.

Al margen de su fondo artístico, Iguiñiz es propietario de una biblioteca de unos 20.000 volúmenes, según calcula, así como de una importante colección de discos, cuyo destino está aún por decidir. «Quizás lo done todo a una universidad».