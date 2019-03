Esther Ferrer: «El miedo es un instrumento de manipulación maravilloso que se adapta al usuario» Félix Morquecho Artista A. MOYANO Martes, 26 marzo 2019, 07:16

– ¿Qué tal vive en la Francia de Macron?

– Bueno, a mí no me gusta Macron. Lo siento, no me gusta nada. Espero que el pueblo generoso seamos lo suficientemente coherente y fuerte como para protestar de forma inteligente y que las cosas cambien. La situación está mal, pero lo está en todas partes. Me da miedo, esto sí que me lo da.

– ¿Por qué cree que las mentiras han derrotado a los datos reales con tal facilidad?

– Si lo supiera... Pienso que este sistema ha hecho la vida tan complicada que hemos perdido en gran parte la capacidad de reacción. Todo el mundo está agobiado. Estamos en la sociedad del miedo y el poder lo manipula de una manera súperinteligente. Desde el miedo a la bomba atómica hasta el miedo al sida, pasando por el miedo al terrorismo o a que nos caiga un meteorito en la cabeza. Vivimos en el miedo y es un instrumento de manipulación maravilloso que se adapta muy bien al usuario. Visité en Grand Palais una exposición sobre la revolución rusa, desde la creación de la Utopía hasta Stalin y cuando ves el discurso que el trabajador se tragaba porque creía que esto le iba a liberar ves lo inteligentes que eran los dirigentes. Creo que es la única revolución que conozco en la que el arte ha estado presente en todos los campos: en poesía, arquitectura, pintura, danza... es de una riqueza. Cuando sales de la exposición te entran ganas de llorar pensando en esa gente que creía verdaderamente.

– Hoy en día no hay una alternativa.

– Era la utopía. Está muy bien creer en el algo que se va a realizar en el futuro, pero eso no tiene por qué ser forzosamente utópico. Las utopías clásicas son siempre en el futuro. Siempre están protegidas contra la contaminación exterior. Y siempre está dirigidas por hombres, las mujeres son reproductoras. La utopía se puede entender de muchas maneras. Una cosa es creer que podemos cambiar las cosas, pero ahora, de forma que incidan directamente sobre mi vida, no en un futuro que para que se cumpla exija aceptar unas normas que hagan polvo la individualidad de las personas. Eso no me interesa.

– ¿Ha perdido el artista su ascendencia sobre la sociedad?

– Hay muchos tipos de intelectuales, como de carpinteros o montadores.

– Pero el intelectual debería ser de alguna forma un faro...

–¿Por qué?

– Porque se dedica a pensar y a contarnos...

– ¿Pero por qué le tienes que poner el deber? Será él el que tiene que decidirlo. Igual pasa su vida tratando de pensar algo inteligente y bastante trabajo tiene. A mí me han educado en el 'deber ser', nunca en el 'ser'. Siempre tienes una obligación, hasta la de comprar. A mí no me gusta comprar, ¿soy entonces una reaccionaria porque no contribuyo a la que la economía funcione? ¡Pero bueno! Por favor, ya está bien. Yo no acepto eso de «el intelectual tiene que...» El intelectual hace lo que puede, igual está intentando resolver sus propias angustias. Otra cosa es que todo el mundo tenga la posibilidad de pensar, de estudiar...

– ¿La tiene?

– Ya ve ahora, que quieren que la gente trabaje más. Siempre pensamos en el progreso como algo que iba a liberar al hombre del trabajo. Mentira podrida. Ahora resulta que como vivimos más, en vez de vivir tranquilos de los 65 hasta los noventa, hay que trabajar más y poner la jubilación más tarde porque claro, cómo se van a pagar las pensiones... Y te venden lo de los pobres jóvenes, que van a tener que pagar a los viejos. Lo que tenemos que cambiar es este sistema, que no sean los jóvenes los que tengan que pagar a los viejos, que ya han trabajado. Y te dicen:«Ah, ¿y a ti qué se te ocurre?» No se me ocurre porque no estoy ahí, porque no soy socióloga, ni estoy en el gobierno, pero todos deberíamos reflexionar sobre eso.

–Le preocupa la situación política en España?

– Claro... Y Trump y Bolsonaro y Salvini... Lo de España es desesperante cuando piensas que durante años hemos tenido la derecha, pero no ésta. No imaginaba esto.