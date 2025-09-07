Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una vista general de la muestra fotográfica del cordobés Florentino Molero. Sara Santos

Los 'espejismos' que redescubren lo cotidiano

Florentino Molero expone su visión crítica de la realidad hasta el próximo día 16 en la Sociedad Fotográfica

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06

Son treinta fotografías a las que denomina 'Espejismos', aunque no han sido tomadas en el desierto, tampoco en ningún lugar concreto. Parecen escenas comunes, de ... la vida diaria. Juega con cuerpos y objetos colocados como piezas de tablero que obedecen reglas. En cada imagen, Florentino Molero compone un universo con lógica lúcida e imprevisible: «Cada uno ve lo que quiere ver», dice el fotógrafo. Así nace este ambicioso proyecto del artista cordobés, que no va de enseñar una verdad, sino de provocar, sugerir y dialogar a través de las imágenes.

