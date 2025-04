Erramun Martikorena pondrá el broche al festival de folk de Tolosa

Tolosa suena estos días a folk. La quinta edición de Tolofolk que arrancó el miércoles y se extenderá hasta el domingo llena las calles ... de artistas y referentes de este género en todas sus variantes. Y tendrá el domingo un broche de oro con Erramun Martikorena, uno de los rostros y voces más emblemáticos del folk en Euskal Herria. A sus 82 años, es el principal atractivo de una variada programación que terminará con un concierto único en el que Martikorena compartirá escenario con la cantante tolosarra Elene Arandia, y músicos como Mixel Ducau, Garazi Esnaola y la banda Oreka TX.

La plaza Verdura es punto central de esta fiesta que congrega cada vez a más público. Este año, los organizadores de JeaJeaka Kultur Elkartea arrancaron el miércoles con una proyección del documental 'Euskal herri-musika', dirigido por Fernando Larrukert en 1978.

Hoy.

Juanma Sánchez y Luis Payno (19 00, plaza Verdura) y Zeze (23.00, bar Fronton).

Sábado.

Kalepoza (12 00), los Landa (18.30, plaza Nueva) y Deira (20.00, plaza Nueva).

Domingo.

Erramun Martikorena, Elene Arandia, Mixel Ducau, Garazi Esnaola y Orexa TX (19 00, plaza Verdura).

El primer concierto lo protagonizaron ayer las gallegas Caamaño & Ameixeiras. Y hoy la cita es doble. A las 19.00, los madrileños Juanma Sánchez y Luis Payno trasladarán al público a los sonidos pastoriles más tradicionales. Ambos son intérpretes, investigadores e instrumentistas de esta música tan propia como antigua. Y por la noche, a partir de las 23 horas en el bar Frontón, llega desde Lapurdi Zeze, que pondrá a bailar a los asistentes con su folk electrónico.

Mañana la fiesta comienza a mediodía. Habrá una nueva sesión de Kalepoza, en la que participarán, entre otros, violinistas de la Escuela de Música de Oiartzun, y los habituales Lasko Txaranga y txistularis locales. Por la tarde, los Landa, padre e hijo de Anoeta, deleitarán a los presentes con los sonidos de la armónica. Y el grupo folk astur-andaluz Deira cerrará la jornada demostrando por qué fue el primer grupo no escocés en obtener el premio The Battle of the Folk Bands en 2022.

Cita especial

El domingo, el plato fuerte llega con la unión sobre el escenario de Erramun Martikorena, el artista principal del Tolofolk, junto a la cantante tolosarra del grupo Tenpora Elene Arandia, junto a la pianista Garazi Esnaola, el músico Mixel Ducau y la banda Oreka TX. Promete ser un concierto especial y único, una de las pocas ocasiones de escuchar en directo al pastor de Baigorri y su emblemática voz, conocido por 'Xalbadorren heriotzean' tras sus últimas apariciones en los conciertos de Zetak.