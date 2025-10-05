Crítica de '52 herzios': Triste y delicada

Estrena la compañía Ados un espectáculo sobre la soledad. O quizás sea mejor decir las soledades. Cada una diferente y a la vez muy parecidas. ... La búsqueda del contacto con los otros, como seres necesitados de relacionarnos. Y la ausencia de ese contacto. Todo eso lo expresan los personajes de '52 hercios' de diferentes maneras y con diversos resultados. Todos anhelan otro mundo, quizás otra vida.

'52 hercios' Autores: Garbi Losada, J.A. Vitoria.

Compañía: Ados Teatro.

Intérpretes: Joseba Apaolaza, Martxelo Rubio, Dorleta Urretabizkaia, Amaia Irazabal, Aitzol Iraola.

Dirección: Garbi Losada.

Duración: 80 minutos.

Lugar: Teatro Principal.

Fecha: 5-10-2025.

El montaje se acerca a un lenguaje poético, sin dejar de ser realista. El drama está contado con una ligereza basada en lo profundo. Esa mezcla de lo soñado y lo vivido va creando una función que atrapa por su sencillez dolorosa, apoyados también en una excelente banda sonora de Javier Asín.

Buen trabajo de los intérpretes desde lo coral, que tapa algunas deficiencias personales, con Joseba Apaolaza realizando una actuación a destacar. La dirección de Garbi Losada aporta una mirada triste y delicada que ayuda a disfrutar de una obra capaz de convertir los silencios en pequeñas historias muy humanas.