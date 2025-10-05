Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de '52 herzios': Triste y delicada

Roberto Herrero

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:53

Comenta

Estrena la compañía Ados un espectáculo sobre la soledad. O quizás sea mejor decir las soledades. Cada una diferente y a la vez muy parecidas. ... La búsqueda del contacto con los otros, como seres necesitados de relacionarnos. Y la ausencia de ese contacto. Todo eso lo expresan los personajes de '52 hercios' de diferentes maneras y con diversos resultados. Todos anhelan otro mundo, quizás otra vida.

