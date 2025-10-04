Se dice que el cerebro es la farmacia más grande del mundo. Un torrente de sustancias que nos recorre en cada momento. Unas nos pueden ... llevar al paraíso y otras a lo más profundo de una depresión. El cóctel, por lo visto, es bastante inestable. Me recuerda a aquellas películas del Oeste donde un personaje sin afeitar viajaba en una descacharrada diligencia mientras transportaba nitroglicerina.

'El efecto' Autora: Lucy Prebble.

Versión: Rómulo Assereto, Juan Carlos Fisher.

Producción: Producciones Teatrales Contemporáneas.

Intérpretes: Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla, Fran Perea.

Dirección: Juan Carlos Fisher.

Duración: Una hora y cuarenta minutos.

Lugar: Teatro Vicrtoria Eugenia.

Fecha: 4-10-2025.

Somos poca cosa, eso ya se sabe aunque disimulemos. Las emociones nos dominan muchas veces, por ejemplo en el enamoramiento, cuando la nitroglicerina explota. La obra 'El efecto' plantea un experimento científico en el que se analizan los resultados de unos medicamentos sobre el comportamiento bajo diferentes tensiones y estímulos.

La pieza de la británica Lucy Prebble se arma desde unos diálogos rápidos, desnudos, incisivos y capaces de lograr una inmersión profunda en la historia de estos cuatro personajes. Una dirección limpia y ágil acaba por adentrarnos en el laberinto que se abre ante nosotros.

La otra pata de este buen banco son los intérpretes, con una Alicia Borrachero espléndida desde una contención que al mismo tiempo deja ver la olla de presión emocional que vive. Sus compañeros de escena están a la altura, desarrollando unas interpretaciones de peso. La dirección maneja con fortuna la mezcla de unos personajes que sin temor a expresar sus infiernos, se mantienen siempre en un concierto afinado que atrapa de principio a fin.