El Circo del Miedo, un formato innovador y terrorífico, levanta su carpa en Ficoba

Dos espectáculos circenses bajo la misma carpa, uno más tradicional, vespertino y para toda la familia, otro con perspectiva novedosa, dirigido a un público más ... adulto y de horario nocturno. Con esta propuesta doble, la promotora española Rossi Show Time se ha instalado en el aparcamiento exterior de Ficoba desde donde gritará alto y fuerte ¡Pasen y vean! desde hoy hasta el próximo 31 de agosto.

'Viva el Circo' es una propuesta original y con números nuevos pero que parte del concepto más clásico de estos espectáculos de pista. Cada día a las 18.30 horas (el día 31 a las 12.00), 90 minutos de adrenalina para todos los públicos tomarán la enorme carpa blanca instalada en Ficoba, una versión moderna de la clásica instalación de circo que cuenta en este caso con 800 metros cuadrados de superficie, climatización y un aforo de hasta 700 personas.

Pero la verdadera apuesta de la familia Rossi en este regreso a Gipuzkoa después de tres años de ausencia, es El Circo del Miedo. El escenario es el mismo, la misma carpa blanca que se vuelve maldita cada noche para acoger a una treintena de artistas que representan payasos asesinos, muñecas endemoniadas, vampiras sedientas de sangre y otros seres terribles y maléficos. El conjunto de personajes ofrece humor, equilibrismo, trapecismo, acrobacias y otros números que desafían lo imposible, hasta quince secciones en un contexto de música e iluminación adaptadas que se va por encima de los 100 minutos de duración. Se trata de una propuesta que sigue siendo circo, con pero con un enfoque diferente que, esta vez, no es apto para todos los públicos. El Circo del Miedo no está recomendado para menores de catorce años.

A lo largo del show, que comienza incluso antes de que los espectadores accedan al interior de la carpa, se emplea una veintena de máscaras de silicona ultrarrealistas y de alta calidad, se busca continuamente disparar la adrenalina utilizando recursos muy diferentes. Es un formato «para gente con ganas de ser asustada y pasárselo bien».

La historia gira en torno a la figura Radu Bratianu, un peculiar director de circo de origen y época desconocida, que será quien vaya introduciendo al elenco de personajes a lo largo de en torno a una hora y tres cuartos de espectáculo variado, innovador, diferente. Para ambientarlos de manera adecuada, los pases del Circo del Miedo serán cada día a las 21.30, salvo en la fecha del cierre, el 31 de agosto, que se adelantará a las 18.30.

«No deja indiferente»

Las entradas para esta propuesta tienen un precio que varía entre los 20 y 45 euros, con diversos descuentos en función de circunstancias y tamaño del grupo. Para 'Viva el Circo' las entradas cuestas entre 12 y 40 euros. Los tickets se adquieren anticipadamente en la página web rossishowtime.com.

Terrorífico La nueva propuesta de Ricardo Rossi es un espectáculo circense con «gritos, terror y humor»

Los dos espectáculos se desarrollan bajo la dirección artística de Ricardo Rossi, miembro de una estirpe que acumula seis generaciones de acróbatas circenses. Él y sus artistas se han instalado en la muga para este final del mes de agosto provenientes de Vitoria Gasteiz y tras salir de Gipuzkoa estarán en Logroño en septiembre y en Zaragoza en octubre.

«Lo mejor que puedo decir del Circo del Miedo es que es un espectáculo innovador, diferente, que no deja indiferente a nadie. Hacía mucho que no veníamos por Gipuzkoa y hemos regresado con un show por todo lo alto», asegura Rossi. «Están todos invitados. ¡Pasen y vean!»