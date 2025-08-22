Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los integrantes de Rossi Show Time en El Circo del Miedo.
Rossi Show Time

El Circo del Miedo, un formato innovador y terrorífico, levanta su carpa en Ficoba

Rossi Show Time aterriza en Irun con ese enfoque novedoso que compagina con la versión más tradicional y para toda la familia de 'Viva el Circo'

Iñigo Morondo

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:52

Dos espectáculos circenses bajo la misma carpa, uno más tradicional, vespertino y para toda la familia, otro con perspectiva novedosa, dirigido a un público más ... adulto y de horario nocturno. Con esta propuesta doble, la promotora española Rossi Show Time se ha instalado en el aparcamiento exterior de Ficoba desde donde gritará alto y fuerte ¡Pasen y vean! desde hoy hasta el próximo 31 de agosto.

