«Estas películas salen adelante con mucho sacrificio personal» Viernes, 23 noviembre 2018, 06:46

Las tres directoras vascas consideran que «hay una nueva generación de cineastas en el País Vasco, y sobre todo mujeres, que estamos haciendo un tipo de trabajo diferente», aseguran, y citan a botepronto a María Elorza, Leire Apellaniz, Maddi Barber, Arantza Santesteban, Irati Goristidi, Marina Lameiro en Navarra... Oleaga aporta otra vivencia similar en las tres: «Empecé esta película sola, más tarde solicité una ayuda al guión del Gobierno Vasco y me la concedieron. Luego el proyecto estuvo en el programa Ikusmira Berriak del Zinemaldia, también ha entrado ETB, y he contado con el apoyo de varias productoras. Poco a poco he ido consiguiendo compañeros y cómplices en este camino, pero sigue siendo muy difícil hacer estas películas que solo salen adelante con mucho sacrificio personal».