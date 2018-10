La oscura esquina

V osotros, auténticas 'walking dead enciclopedias del horror, ¿tenéis conciencia y conocimiento de títulos como 'Campfire Creepers: Midnight March', filmado y firmado por Alexandre Aja, autor de 'Las colinas tienen ojos' y 'Alta tensión'? ¿Sabéis que en otro de esos sus relatos de campamento aparece el mismísimo Robert Englund?

¿Habéis comentado entre los agujeros negros del universo de La Horrorosa lo casi último del escribidor y filmador de 'Los cronocrímenes', Nacho Vigalondo, es decir, de 'Ceremony'? ¿No? ¿A pesar de que, publicado en el facebook de Samsung Gear VR, el lunes ya había tenido 435.257 reproduciones?

¿Comentaréis hoy la realidad del cine de Puerto Rico en el fastuoso y fatídico karaoke (anunciado por un cartel sin igual, obra de Edorta Subijana) que acontecerá en el Dabadaba cuando ya sean las 00.01 de mañana miércoles? ¿No? ¿Será tal vez porque no conocéis a Ángel Manuel Soto, autor de 'Dinner Party'? Pues sus 13 minutos se vieron en Sundance, se vieron en Tribeca, se vieron en la Conferencia SXSW y se vieron en el espacio 'Next' de Cannes.

Una cuestión más ¿os situáis si os hablo de 'The Peeler' del australiano Harrison Norris donde tú, el espectador experimentas por primera (y última) vez en la vida la sensación real de ser laminado por una radial?

Si la respuesta ha sido negativa (no os digo nada si, además, no habéis sido capaces de cantar la filmografía de Alexander Gorokhov, realizador de 'the Spacewalker', el fime en 360º que provocaría clastrofobia al Gosling de 'First Man'...) es que, abducidos por Von Trier, Mary Shelley, Nicolas Cage y los demonios de Ken Russell, no os habéis acercado a la Muestra de Realidad Virtual y Terror celebrada, festejada, acumulada en la plaza Okendo, en uno de los habitáculos del VictoriaEugenia.

¿Que pasaréis hoy por ver 'Kobold' de Max Sacker, exhibida en Venecia? Lo siento amigos, el espectáculo Dark Corner acabó ya. El último día, el domingo oscuro, hubo más de 110 espectadores, testigos, actores o víctimas enganchados a la Realidad Virtual. Psicológica y visualmente aturdidos pero mortalmente entusiasmados. Deberéis esperar a La Horrorosa 30. 2019.