Crítica de 'Remordimiento': Las heridas de la guerra

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Para hacer cine antibelicista, como por una vez hizo Ernst Lubitsch en 'Remordimiento', no hacen falta grandes discursos, aunque aquí, perfectamente medidos, también los haya, ... ni grandes tragedias, aunque aquí también las sintamos. Basta con esos planos iniciales en París del primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial en que vemos el desfile de las tropas triunfantes, pero a través del hueco que deja la pierna perdida por un combatiente o escuchamos las salvas celebrativas, pero junto a los gritos de pánico que provocan a los enfermos en un hospital. Las heridas de las guerras siempre son más grandes que sus supuestas glorias.

