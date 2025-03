Crítica de 'Black Box Diaries': «Cuando me desperté...»

Comenta Compartir

No ha ganado el Oscar al Mejor Largometraje Documental al que optaba (lo tiene la superior 'No Other Land'), pero el cine-club Kresala se ... anota el tanto de programar hoy 'Black Box Diaries', cuya fuerza está en contar en primera persona la batalla legal y moral, personal y colectiva, de la víctima de una violación.

«Cuando me desperté, me estaba violando». En 2015, la periodista japonesa Shiori Ito fue agredida sexualmente por Noriyuki Yamaguchi, su jefe en la televisión TBS, bien posicionado en los ámbitos del poder nipón, incluso conectado con el primer ministro Abe. Shiori, como cuenta a la cámara de un móvil, tardó casi dos años en denunciar públicamente el caso y aguantó después estar en el ojo del huracán, entre rechazos y apoyos. Valoración Datos Dirección y guion Shiori Ito.

Género Documental

Música Mark De Gli Antoni.

Nacionalidad Japón-Estados Unidos-Reino Unido, 2024.

Cine Trueba (hoy a las 19:30, sesión del cine-club Kresala).

Duración 99 minutos La periodista cuenta todo el proceso, lo que igualmente hizo en el libro también titulado 'Black Box Diaries', en este sencillo documental. Aunque no disponga de las filmaciones de los juicios celebrados, documenta su tortuoso proceso meticulosamente, aportando muchas grabaciones de llamadas, entrevistas filmadas, vídeos captados a escondidas y audios registrados con micrófono oculto. Shiori Ito se autopresenta como una nueva heroína, una llanera solitaria en Japón mientras en Estados Unidos las mujeres se agrupaban en el MeToo, una versión sonriente de Michael Moore, una chica modesta pero con coraje ante el gran poder y una ley arcaica. 'Black Boxes Diaries' acaso se muestre algo endeble en lo cinematográfico, y elegir el tema 'I Will Survive' como emblema no es lo más original del mundo, pero tiene el valor de contar en primera persona una lucha admirable. Se centra más en los vaivenes del proceso policial, judicial, político y social que abrió su denuncia que en el reto de Shiori por enfrentarse a sus heridas, aspecto que queda apuntado.

