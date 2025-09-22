Inés de León dirige la serie 'Padre no hay más que uno', rodada en parte en Donostia «Es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables», apuntan desde la promotora

Inés de León escribirá y dirigirá la adaptación de la exitosa saga familiar cinematográfica 'Padre no hay más que uno' a serie de televisión, según han confirmado Prime Video y Atresmedia. En esta ocasión la familia estará formada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia y Mariam Hernández como Helena, su mujer, que, junto a sus cinco hijos, Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea) y siguiendo la estela de las películas vivirán una nueva aventura familiar haciendo que sea «una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables», apuntan desde la promotora.

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que «esto no puede ser tan difícil» pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Coescrita por Raúl Navarro, quien también co-dirige, y Juan Manuel de Vega, Padre no hay más que uno, la serie, es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, en representación de la productora de la saga más taquillera del cine español en los últimos años, Bowfinger International Pictures, en asociación Sony Pictures International Productions y con la participación de Prime Video y Atresmedia.

En sus cinco películas, la saga han logrado más de 11,3 millones de espectadores y ha sido la única cinta española que ha logrado superar en los últimos cinco años los 2 millones de espectadores en todas y cada una de sus entregas. Ahora espera repetir éxito en Prime Video y Atresmedia. Todavía inmersa en el rodaje, no hay fecha concreta para el estreno de la adaptación.

