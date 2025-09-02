Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ester Expósito protagoniza 'El talento', que llega a los cines este viernes. DAVID HERRANZ
Ester Expósito, actriz

«Fracasamos como sociedad porque no sabemos usar las redes de forma humana»

La intérprete, con 25 millones de seguidores en Instagram, protagoniza 'El talento', donde recibe una oferta indecente

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

«Solo quiero verte desnuda, pero no tienes por qué hacerlo», le propone el personaje de Pedro Casablanc al de Ester Expósito en 'El talento'. ... Chelista a las puertas de una prueba en el conservatorio de Viena en la que decide su carrera, la protagonista acude a una fiesta sin saber que en ella también se juega el destino de su arruinada familia. Una proposición indecente que el director Polo Menárguez y Fernando León de Aranoa como productor extraen de una novela del escritor austriaco Arthur Schnitzler. 'El talento' llega a los cines este viernes para marcar un antes y un después en la carrera de la actriz española con más seguidores en Instagram –25 millones–, que hace mucho que dejó atrás 'Élite'.

