Fallece a los 87 años la pionera del cine vasco Mirentxu Loyarte La realizadora dirigió en 1978 el cortometraje experimental 'Irrintzi' y tres años después, el documental sobre la mujer vasca para la serie Ikuska

Alberto Moyano San Sebastián Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

La directora de cine Mirentxu Loyarte (Pamplona, 1938), pionera del cine vasco de los años sesenta y setenta, falleció anteayer a los 87 años. Loyarte firmó en 1978 el cortometraje documental 'Irrintzi' y tres años después, dirigió el duodécimo episodio de la fundamental colección de documentales Ikuska. En la película, de diez minutos, Loyarte retrataba la situación de la mujer vasca. Su carrera cinematográfica se vio interrumpida por los exilios y un periplo vital marcado por el nomadismo.

En 'Irrintzi', Loyarte abordó la identidad vasca, desde un formato experimental y con un guion de Luis Iturri, música de Xabier Urbeltz, y textos de Gabriel Celaya, Blas de Otero y Gabriel Aresti y Xabier Amuriza. En 1981, dirigió el duodécimo episodio de la fundamental serie de documentales Ikuska, 'Euskal Emakumeak', en el que capturaba la situación de la mujer en la sociedad vasca de comienzos de los años ochenta,

Después de años sepultada en el silencio creativo, la profesora de la EHU Iratxe Fresneda reivindicó su trayectoria en 'Irrintziaren Oihartzunak' ('Los ecos del Irrintzi'), que se proyectó en la sección Zinemaria del Zinemaldia en 2016. Sobre 'Irrintzi', Fresneda señalaba con motivo de su documental:«No creo que haya perdido audacia. En su momento, fue una propuesta transgresora, moderna y muy valiente en aquel momento».

La película, formalmente heterodoxa, incluía una entrevista con la propia Loyarte, pese a que «no es muy amiga de las cámaras, ni de la plaza pública. Es una mujer discreta, una artista, una creadora muy valiente con un mundo propio muy particular y en el que creo que vive a gusto», indicaba Fresneda.