Crítica de 'El talento': Una proposición indecente

Siempre hay algo de falso, y algo también de eficaz, en las películas con un gran dilema. Por ejemplo, ¿se acuerdan de 'Una proposición indecente'? ... En la película de Adrian Lyne (1993), Demi Moore y Woody Harrelson eran un matrimonio con dificultades económicas. El millonario Robert Redford les ofrecía un millón de dólares por acostarse con ella. El planteamiento era forzado y el desarrollo, espantoso, pero el planteamiento llamativo y el morbo sostenían la película.

Algo parecido ocurre en el fondo con 'El talento', aunque en ella el tono sea más oscuro y crispado. Elsa (Ester Expósito) va al cumpleaños de una amiga muy rica y muy pija (de hecho, el cumpleaños es como una boda a lo grande durante un fin de semana) y se encuentra con la sorpresa de que su mundo se desmorona: su familia está en quiebra, su padre irá a la cárcel y ella se quedará sin su sueño de estudiar música en Viena. Sólo su padrino (Pedro Casablanc), padre de la cumpleañera, puede ayudarles, pero a cambio de ingresar una enorme cantidad de dinero (que no se especifica) pide verle desnuda. Verle, sin tocarle.

En 'El talento' funciona bien el contraste entre el entorno despreocupado, amoral y juerguista («fiesta, fiesta», gritan unos jóvenes que no necesitan vender nada, sólo comprar) y el agobiante drama que vive interiormente la protagonista, se supone que enfrentándose a la consciencia de su cuerpo, su dignidad y el abismo en el que se dispone a caer.

Con la atormentada sonoridad del violoncello, ofrece 'El talento' el dibujo de una alta sociedad en decadencia y un inesperado tono de mal rollo. Por contra, todo resulta artificioso y los coguionistas Fernando León de Aranoa y Polo Menárguez no logran salir bien del callejón sin salida en que se meten.