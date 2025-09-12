Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'El talento': Una proposición indecente

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:30

  • Dirección: Polo Menárguez.

  • Guion: Fernando León de Aranoa y Polo Menárguez sobre una novela de Arthur Schnitzler.

  • Intérpretes: Ester Expósito, Pedro Casablanc, Mirela Balic.

  • Fotografía: Jose Martín Rosete.

  • Música: Carla F. Benedicto.

    • España, 2025.

  • Cines: Antiguo Berri, Niessen.

  • Duración: 103 m.

Siempre hay algo de falso, y algo también de eficaz, en las películas con un gran dilema. Por ejemplo, ¿se acuerdan de 'Una proposición indecente'? ... En la película de Adrian Lyne (1993), Demi Moore y Woody Harrelson eran un matrimonio con dificultades económicas. El millonario Robert Redford les ofrecía un millón de dólares por acostarse con ella. El planteamiento era forzado y el desarrollo, espantoso, pero el planteamiento llamativo y el morbo sostenían la película.

