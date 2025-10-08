Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cine

Crítica de 'Dolores Ibárruri. Pasionaria' : Sí, sí, Dolores a Madrid

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

  • Dirección y guion: Amparo Climent.

  • Música: Gloria Vega.

  • Fotografía: Pablo D. Sola.

  • Con la participación de: Julieta Serrano, Lola Ruiz Ibárruri, Carmen Calvo, Cristina Almeida, Enrique Santiago, Azucena Rodríguez, Aida Sánchez Montero.

  • Cine: Príncipe.

  • Duración: 77m.

Amparo Climent tiene un currículum sin mancha ni doblez como actriz, guionista, directora, activista y fundadora del Festival Internacional de Cine por la Memoria Histórica. ... En 2019 recibió el Premio Pilar Bardem de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y en 2021 filmó 'Las cartas perdidas' sobre las presas y represaliadas del franquismo. Actriz de doblaje, licenciada en Bellas Artes. Sin mancha ni doblez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  7. 7 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  10. 10

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Dolores Ibárruri. Pasionaria' : Sí, sí, Dolores a Madrid

Crítica de &#039;Dolores Ibárruri. Pasionaria&#039; : Sí, sí, Dolores a Madrid