Crítica de 'Dolores Ibárruri. Pasionaria' : Sí, sí, Dolores a Madrid

Amparo Climent tiene un currículum sin mancha ni doblez como actriz, guionista, directora, activista y fundadora del Festival Internacional de Cine por la Memoria Histórica. ... En 2019 recibió el Premio Pilar Bardem de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y en 2021 filmó 'Las cartas perdidas' sobre las presas y represaliadas del franquismo. Actriz de doblaje, licenciada en Bellas Artes. Sin mancha ni doblez.

Dolores Ibárruri era, es y será Pasionaria y tan grande es su mito que en cuanto una mujer levanta a las masas contra la opresión se la definen como 'La Pasionaria' de Marruecos, de Chile o de los mapuches. Todas las mujeres bravas son Pasionaria.

Pero ni el currículum intachable de Amparo ni la leyenda de la hija de mineros de Gallarta bastan para que este documental, que se ve con interés, con una tristeza dulce y que, oh horror, comienza con el 'Txoria txori' pero se recupera con la canción 'Dime dónde vas, morena a las tres de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas. Que los tiene prisioneros esa canalla fascista', sea algo más que otro típico-tópico-digno-bien documentado trabajo absolutamente hagiográfico, acrítico y santurrón que no va a ninguna parte.

Y gracias a que está en una sala muy chiquita porque una pantalla más grande le habría hecho mucho daño pues sus hechuras son las de un muy currado reportaje de TV con la presencia de mucha gente que dice cosas muy juiciosas (o no). Gente a la que, sin embargo, solo se le da el tratamiento de busto parlante, empotrado entre muchas piezas de material de archivo. Aunque a qué negarlo, oír a Pasionaria tan viva y roja aun cuando ya era hermosa calavera, impresiona. Pero no basta. Para ser Cine.