Crítica de 'Bagger Drama': La belleza de las excavadoras

Si el futurismo, aquella vanguardia, reivindicaba la belleza de las máquinas, el suizo Piet Baumgartner tiene algo de futurista. Llena el cielo de brazos articulados, ... pone a las excavadoras a hacer ballet, se detiene en hermosos movimientos sincronizados. E impregna a la contemplación de esos planos de una belleza, sí, y una extraña melancolía, como de máquinas humanas y tristes.

Valoración Datos Dirección y guion: Piet Baumgartner.

Intérpretes: Bettina Stucky, Phil Hayes, Vincent Furrer.

Fotografía: Pascal Reinmann.

Música: Rio Wolta.

Suiza 2024.

Cine: Trueba (sesión del cine-club Kresala)

Duración: 94 m.

Lo de las excavadoras viene a cuento de que los protagonistas de esta pequeña, pulcra y sensible película independiente es propietaria de una empresa familiar de alquiler, venta y reparación de excavadoras. Conocemos a sus protagonistas poco después de fallecer la hija (y hermana pequeña) en un absurdo accidente, cuando chocó con su canoa contra el único bloque de hormigón del río.

Estamos ante una película de duelo, e iremos viendo cómo los familiares de la fallecida intentan más mal que bien superar su pérdida. La frágil madre sigue sufriendo como el primer día. El padre, volcándose en la empresa y en una nueva relación, con la directora de su coro. El hijo, con ganas de alejarse, ir a una universidad estadounidense, algo que las circunstancias no se lo permiten. Debe quedarse, aunque en el pueblo tenga que ser discreto con su homosexualidad, aunque asuma, en la empresa y en la casa, más responsabilidades de las que quisiera.

'Bagger Drama' cuenta con delicadeza, laconismo y sensibilidad, acaso también con cierta falta de acentos, un cruce de historias alrededor de un duelo en un contexto de poca comunicación familiar. Con este su primer largo de ficción, el suizo Piet Baumgartner obtuvo el Premio Kutxabank New Directors del Festival de 2024. Ahora podemos dejarnos arrastrar por sus personajes dolientes, su hipnótica música, sus bellas excavadoras.