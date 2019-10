El cine vasco protagoniza la inauguración y la clausura de la 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror Presentación de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. / Royo La sección oficial proyectará 24 largometrajes y serán 29 los cortometrajes a concurso en las diferentes secciones DV Y AGENCIAS Jueves, 17 octubre 2019, 16:05

El cine vasco protagonizará la inauguración y la clausura de la 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror de Sebastián con 'El hoyo' (2019) de Galder Gaztelu-Urrutia y 'Ventajas de viajar en tren' (2019) de Aritz Moreno, algo «histórico» a juicio del responsable de Cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, quien ha destacado que se trata de las películas «más destacadas» del año en el género.

«Este año está más reñido el título de película de la temporada y creo que con estos dos filmes se demuestra que desde el País Vasco se pueden hacer películas con 'look' internacional. Los creadores pueden estar muy orgullosos de ellas«, ha expresado.

Beltrán ha presentado en el Teatro Principal donostiarra, «templo» para los aficionados, la programación oficial de esta 30 edición, que se celebrará entre el 26 octubre y el de 1 noviembre, junto al concejal delegado de Cultura y Euskara, Jon Insausti, el diputado de Cultura, Denis Itxaso, y la directora de Promoción Cultural del Gobierno Vasco, Aitziber Atorrasagasti.

Tanto Insausti como Itxaso han agradecido la labor de los que durante estos 30 años han hecho posible esta Semana de Terror, así como el papel protagonista del público «que hace diferente» este festival. Por su parte, Atorrasagasti ha destacado la importancia de este certamen como «agente cultural» y se ha felicitado por los logros que están alcanzando las producciones vascas que inauguran y clausuran esta edición.

La sección oficial proyectará 24 largometrajes, tres de ellos fuera de concurso ('Ventajas de viajar en tren' de Aritz Moreno, 'Blood Mahines' de Seth Ickerman, y 'Sesión Salvaje' de Paco Limón y Julio César Sánchez).

'El hoyo' de Galder Gaztelu-Urrutia, 'Amigo' de Óscar Martín, 'Bliss' de Joe Begos, 'Bullets of Justice' de Valeri Milev, 'Color Out of Space' de Richard Stanley, 'Darlin' de Pollyanna McIntosh, 'Deathcember', 'DreadOut' de Kimo Stamboel, 'Extra Ordinary' de Mike Ahern y Enda Loughman, 'Finale' de Sren Juul Petersen, 'The Furies' de Tony D'Aquino son algunas de las películas a concurso.

Completan el listado 'It Comes / Kuru' de Tetsuya Nakashima, 'Little Monsters' de Abe Forsythe, 'The Pool' de Ping Lumphapleng, 'Rabid' de Jen y Sylvia Soska, 'Rise of the Machine Girls' de Yuki Kobayashi, 'The Room' de Christian Volckman, 'Sadako' de Hideo Nakata, 'Vivarium' de Lorcan Finnegan, 'Why Don't You Just Die!' de Kirill Sokolov y 'Z' de Brandon Christensen .

Cortometrajes

Beltrán ha resaltado, además, la importancia de los cortometrajes en la Semana de Terror. En esta edición, doce participarán en la Sección Internacional que optarán a tres premios: Premio del Público (1.000 euros), Premio del Jurado Internacional (1.000 euros) y Premio del Jurado Joven. El Jurado oficial está compuesto por la actriz Itziar Castro, el escritor Fernando Iwasaki y la periodista Elisa McCausland.

Asimismo, nueve trabajos competirán por el Premio del Público al Mejor Cortometraje de Animación de la Semana (1.000 euros) y ocho son los que optarán al Premio del Público al Mejor Cortometraje Español de la Semana (1.000 euros). También optarán al Premio Syfy al Mejor Cortometraje Español, dotado con 3.000 euros. El premio será elegido por un jurado especializado y designado por NBC Universal Global Networks España.

La Semana ofrece también un ciclo dedicado al 'Folk Horror', calificativo que aplicado al cine «refleja la influencia en sus tramas de los acervos folclóricos ancestrales de diferentes culturas». En los últimos años películas como 'Troll Hunter' (2010), 'The Witch' (2015), 'Border' (2018) o la vasca 'Errementari' (2017) reflejan el auge de esta corriente que tiene su florecimiento en los años 60-70 en las islas británicas.

Además la Editorial Hermenaute, en colaboración con el festival, publicará la monografía titulada 'Folk Horror: Lo ancestral en el cine fantástico', coordinada por Jesús Palacios. La retrospectiva proyectará títulos como 'Yo anduve con un zombie' de Jacques Tourneur, 'El inquisidor' de Michael Reeves, 'En compañía de lobos' de Neil Jordan, o 'La bruja' de Robert Eggers, a las que se suman «joyas» de Polonia o Checoslovaquia.

Otras actividades

Los más pequeños también tienen su hueco en la Semana de Cine Fantástico y de Terror con proyecciones de cine infantil en las que podrá verse las películas 'Alfonbra magikoa', 'Dragon Ball Super: Broly', 'Axel heroi txikia' y 'Jelly T'.

Otros espacios como Kresala Zinekluba y Tabakalera acogerán proyecciones enmarcadas en el Festival, que también se desplaza a otras localidades de Gipuzkoa como Hondarribia y Oiartzun, que ofrecerán en noviembre una selección de cortos internacionales de la 30ª Semana.

Uno de los puntos fuertes de esta edición será la inauguración de calle, que este año se ha reforzado. En ese sentido, el sábado 26 se realizarán, entre otras actividades, los clásicos talleres de maquillaje, dedicados sobre todo a los niños, una romería especial con el personaje de Inesa Gaxen como protagonista, y el teatro de calle con el espéctaculo 'The Dance of The Dead'.

Las exposiciones de esta 30 edición estarán dedicadas, entre otros temas, a los 40 años de 'Alien' y homenaje a HR Giger, que lleva por título 'Creators of Legends', y a Paul Naschy, una de las muestras más destacadas dedicadas hasta la fecha a esta figura del cine de terror español. Asimismo, la Semana realizará un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador con la proyección de '¿Quién puede matar a un niño?' y el coloquio posterior con el director Paco Plaza.