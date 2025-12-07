Bilboko zinemaldi fantastikoak 2026ko ediziorako filmak aurkezteko epea ireki du
Zinemaldiaren 32. edizioaren izen ematea otsailaren 7an itxiko da
Igandea, 7 abendua 2025
Bilboko Udalak antolatzen duen FANT zinemaldi fantastikoak 2026ko edizioan parte hartu ahal izateko filmak aurkezteko epea ireki du ostegun honetan, abenduaren 5ean, eta otsailaren 7an itxiko du. Antolakuntzatik jakinarazi dutenez, lanak Movibeta Festival (www.festival.movibeta.com) edo FestHome (www.festhome.com) webguneen bidez bidali ahal izango dira.
Zinemaldiaren 32. edizioan parte hartzeko oinarriak eta lanen aurkezpen prozesuari buruzko informazio guztia FANTen webgunean kontsulta daitezke: www.fantbilbao.eus
FANTen 2026ko edizioa maiatzaren 8tik 16ra ospatuko da, eta hainbat sari banatuko ditu, hala nola Sail Ofizialeko film luzerik onenen sariak, Ikusleen saria Sail Ofizialeko film luze onenari, Euskal Gidoigileen Elkartearearen saria, Sail Ofizialeko film luzeen gidoirik onenaren saria, Sail Ofizialeko film luzeen zuzendari berritzaileenaren saria (FAS Zineklubarekin elkarlanean) eta Panorama FANTastikoa Saileko film luzerik onenaren saria.
Era berean, FANTrobia, Ohorezko FANT eta FANTeko Izarra sariak, Euskal Aktoreen Batasunaren saria, FANT Euskal Film Laburrak Saileko antzezpenik onenaren saria, Sail Ofizialeko eta Panorama FANTastikoa saileko film laburrik onenen sariak, Euskarazko film labur baten ekoizpenerako proiektu onenaren saria eta Sail ofizialeko Europako Fantasiazko Film Labur Onenaren Zilarrezko Méliès saria ere banatuko ditu.
FANT en Corto Sail Ofizialeko film labur onenaren eta euskal film labur onenaren epaimahaien sariak 3.000 euro eta 2.500 eurokoak izango dira, hurrenez hurren. Sail bereko film labur onenaren publikoaren saria 3.000 eurokoa izango da, eta Panorama FANTástico en Corto Saileko film labur onenarena, berriz, 1.750 eurokoa.
Euskarazko film labur bat ekoizteko aukeratutako proiektuak 5.000 euroko saria jasoko du, eta gainerako sari guztiak ohorezkoak izango dira eta garaikur oroigarri bat izango dute.
Bestalde, aurreko ediziotik, FANT Bilbao zinemaldia Méliès Nazioarteko Zinemaldien Federazioko (MIFF) kidea da, Europako fantasiazko zinema sustatu eta ikusarazten duen erakundearen 'Competitive Member' bihurtuta. Horrela, deialdi bakoitzean Bilbon saritutako Europako ekoizpen bat Europako Fantasiazko Film Labur Onenaren Urrezko Méliès sarirako hautagai izango da.
Erakundea osatzen duten zinemaldi guztiek film labur bat proposatzen dute, eta bakoitza automatikoki sailkatzen da genero fantastikoko film labur europarrik onena aitortzen duen Urrezko Meliés sarirako.