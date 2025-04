El hombre que no calló

Doce son las propuestas que componen el maratón de cortos internacionales que se proyecta hoy en el Principal. Hay maravillas maravillosas como ese 'Superbi' italiano. ... En sus 16 minutos estalla una auténtica batalla cultural cuando en la provincia italiana de Ascoli Piceno, conectada por ferrocarril a la costa adriática, cuna de las únicas, incomparables, inigualables 'olive all´ascolana' es decir, las auténticas aceitunas a la escolana, rellenas con carne de pollo, cerdo, ternera más apio, huevo y vino blanco, aparece un chef negro que las prepara como ninguno de los cofrades (autóctonos, claro) de la excelsa Fraternidad que protege la pureza de la receta. Dentro de un glorioso disparate, la amargura de la no aceptación del otro.

Todos los cortos del maratón tienen su porqué y su para qué pero quédense con un título, el que logró la Palma de Oro de Cannes, 'The Man Who Could Not Remain Silent', una coproducción entre Croacia, Bulgaria, Eslovenia y Francia. Lo que cuenta sucedió en la realidad: Febrero de 1993, Bosnia y Herzegovina. Un tren es detenido por fuerzas paramilitares en una operación de limpieza étnica. Solo un hombre entre los 500 pasajeros se atreve a plantarles cara.

Es una historia de dignidad, de esa dignidad humana, luminosa, terca que se antepone a tantas cosas. Incluso a la posibilidad (¿probabilidad, acaso?) de la muerte. Cámara seca. Guion escueto. Oro en Cannes. No podría haber sido de otra manera. Por dignidad.

Y ya que mentamos hoy al hombre que no calló, recuerden que mañana es el día de 'El Año Nuevo que no llegó' 'Anul Nou care n-a fos', divertida mas crudelísima ópera prima rumana premiada dos veces en Venecia. Es 1989. Diciembre. El Muro ya cayó. A Ceausescu le fusilarán en Navidad. Ciertamente, Rumanía celebró aquel 31 de diciembre algo más que el comienzo de 1990. Porque muchos, antes, tampoco habían callado.