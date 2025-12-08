El chino Zimu Wang y el lituano Vozbutas ganan ex aequo el Arrasate Hiria

Hauspoz, Euskal Herriko Akordeoi Elkartea, clausuró ayer el Festival de Acordeones de Arrasate 2025 tras tres días llenando de acordeones la localidad de Arrasate. El ... acto de entrega de premios concluyó ayer con la celebración del XXXII Concurso Internacional Arrasate Hiria. y el XLV concurso en las categorías Infantil, Juvenil y Senior del Concurso de Acordeones Gipuzkoa. Zimu Wang, de China, y Jonas Vozbutas, de Lituania, fueron los ganadores del Concurso Internacional Arrasate Hiria. En la primera fase participaron once participantes de diez nacionalidades, concretamente de Euskadi, Austria, Finlandia, Rusia, Eslovenia, España, Bulgaria, Francia, China y Lituania.

En ella, además de la obra de su elección, original para acordeón, interpretaron la obra 'Cadenza', de Sofía Gubaidulina, recientemente fallecida. El jurado ha estado compuesto por Bjarke Mogensen, Claudia Buder, Vincent Lhermet, Mateja Zenzerovic y Stefan Hussong. ocho de cada once concursantes se clasificaron para la fase final, y entre ellos, Zimu Wang (china) y Jonas Vozbutas se proclamaron vencedores, con un empate sistemático en las puntuaciones. Ha sido una edición muy competitiva, según los miembros del jurado, y de un nivel muy alto.

En cuanto al II Concurso Internacional de acordeón y música de cámara Arrasate Hiria, el ganador ha sido Hava Duo, formado por Jéssica Reis (Portugal) y María Benítez (España), con 23,63 puntos. El dúo Chlap & Wajdzik, procedente de Polonia, se ha llevado la mención especial del jurado, con 23,06 puntos.

Asimismo, también se celebró el XLV Concurso Gipuzkoa entre el viernes y el domingo. Clasificándose por edades, las tres categorías que se han celebrado han sido Infantil, Juvenil y Senior. En ella, los miembros del jurado premiaron a los siguientes acordeonistas: en categoría infantil el primer premio fue para Francisco Javier Jaso Abaigar, el segundo premio para Henar San Emeterio y el tercero para Ander Fernández; en categoría juvenil el primer premio fue para Urtzi Larrabeiti, el segundo premio para Ibai Marquina y el tercero para Sebastian Gabriel Gomez Sanguinetti; por último, en categoría Sénior el primer premio fue para Gabriel Domínguez, el segundo premio para Nuno Estévez y el tercero para Chiara Moscarda.

Por otro lado, el sábado, se celebró el XXXVII. Festival de Acordeón Gipuzkoa, con más participación que nunca. Un total de 370 acordeonistas y músicos de todo el País Vasco y del resto del Estado tuvieron la oportunidad de mostrar el trabajo preparado con sus profesores en los diferentes niveles que conformaron el programa de todo el día. Gipuzkoa Akordeoi Jaialdia es un festival de carácter no competitivo que tiene como objetivo que los alumnos puedan tocar por primera vez ante el público y ante otros músicos. Destaca el incremento del número de participantes en todos los niveles de la competición, lo que indica que la afición por el acordeón por las personas de diversas edades se encuentra en un buen momento.