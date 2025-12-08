Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concurso de Acordeones de Arrasate

El chino Zimu Wang y el lituano Vozbutas ganan ex aequo el Arrasate Hiria

Una gala con la entrega de premios cerró los concursos de acordeones de la localidad tras una edición de alto nivel

DV

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:18

Hauspoz, Euskal Herriko Akordeoi Elkartea, clausuró ayer el Festival de Acordeones de Arrasate 2025 tras tres días llenando de acordeones la localidad de Arrasate. El ... acto de entrega de premios concluyó ayer con la celebración del XXXII Concurso Internacional Arrasate Hiria. y el XLV concurso en las categorías Infantil, Juvenil y Senior del Concurso de Acordeones Gipuzkoa. Zimu Wang, de China, y Jonas Vozbutas, de Lituania, fueron los ganadores del Concurso Internacional Arrasate Hiria. En la primera fase participaron once participantes de diez nacionalidades, concretamente de Euskadi, Austria, Finlandia, Rusia, Eslovenia, España, Bulgaria, Francia, China y Lituania.

