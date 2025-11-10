Azpeitia: galardón y entrega de beneficios La Comisión Taurina dela localidad fue galardonada con el premio Especial del Jurado del Club Financiero Génova de Madrid

Manuel Harina Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:25

De intensa podemos calificar la semana que acaba de terminar para la Comisión Taurina de Azpeitia. El lunes día 3 fue galardonada con el premio ... Especial del Jurado del Club Financiero Génova de Madrid, uno de los núcleos empresariales y culturales más importantes, que cada año, otorga sus galardones a los más destacados de la temporada taurina. Joxin Iriarte, el presidente de la Comisión recogió el reconocimiento por «el trabajo y el prestigio que ha adquirido el coso y como motor de la Tauromaquia en el País Vasco». Junto a la Comisión fueron premiados Morante de la Puebla como triunfador del año, Fortes 'El detalle de San Isidro' y la Comunidad de Madrid y El Palacio de Vista Alegre.

Y el día 1, como colofón a La Feria taurina 2025 y cerradas «las cuentas», se cumplió un año más con la tradicional entrega de beneficios de la feria a entidades benéficas de la Villa: Caritas parroquial de Azpeitia, con el Grupo de ocio para personas con discapacidad intelectual: Txolarte y el Grupo de Hospitalidad de Azpetia para enfermos y minusvalidos. Joxin Iriarte, acompañado por los miembros de la Comisión, hizo entrega de los correspondientes cheques por un importe total de 12.000 euros.

