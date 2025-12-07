La Azoka detiene su actividad media hora para denunciar el genocidio de Israel en Palestina La concentración ha sido multitudinaria en Durango y los puestos han cerrado en muestra de solidaridad con lo que está sucediendo en Gaza

Durangoko Azoka ha realizado un paro de media hora a las 14.00 horas de este domingo en solidaridad con Palestina y como protesta «contra el genocidio que está desarrollando el estado de Israel».

Durante esta media hora de paro en Landako Plaza, muchos de los puestos de Durangoko Azoka han cerrado y no ha habido ni presentaciones de discos o libros ni tampoco actos oficiales.

Según han explicado desde Gerediaga, a través de la cultura se ha querido lanzar un mensaje de solidaridad con Palestina mediante un acto un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes en la Durangoko Azoka.

Durante el acto, Gotzon Gomez, presidente de la asociación Gerediaga, ha señalado que «eesde este escaparate de la cultura también miramos al mundo que nos rodea, y en esta edición, aunque sea solo por un momento, hemos sentido la necesidad de parar». «Parar para decir no al genocidio de Palestina. Parar para agitar nuestras mentes, para activar la solidaridad. Parar para lanzar un claro mensaje al pueblo de Palestina: no os dejaremos solos. También desde la cultura estamos con vosotros», ha añadido.

Tras el mensaje de Gomez, ha tomado la palabra Asun Elorriaga miembro también de Gerediaga, que ha dado paso a la parte cultural del acto. Así, en primer lugar se han escuchado los poemas redactados para hoy por parte de Danele Sarriugarte, Itxaro Borda, Josu Goikoetxea, Ainhoa Urien, Leire Bilbao y Erika Lagoma.

Por otro lado, Laura Mintegi, Gotzon Barandiaran, Eider Beobidey Maria Oses han leído los poemas de Rikardo Arregi, Nazim Hikmet, Mosab Abu Toha y Mohammed el-Kurd, respectivamente. Por último, las hermanas Hawari han leído el poema «Sobre esta tierra» de Mahmud Darwix. Para finalizar el acto, el grupo Esanezin ha tocado una canción en directo.