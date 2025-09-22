Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Representantes del Aquarium, Laboral Kutxa y los autores del libro, tras el aurresku que se ha bailado con motivo del centenario. Fernando de la Hera

El Aquarium celebra el centenario de la colocación de la primera piedra del Palacio del Mar

Esta tarde se presenta el libro que recorre su centenaria historia, 'Aquarium. En el corazón del mar', escrito por Álvaro Bermejo, y se nombrará patronos de honor de su fundación a Ángel Iglesias y Maria Carmen Garmendia

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:56

El Aquarium donostiarra está de celebración. Tal día como hoy, hace cien años, se colocó la primera piedra del Palacio del Mar. Un aniversario que ... desde la entidad se ha querido recordar con la publicación de un libro, 'Aquarium, en el corazón del mar' (editorial Xibarit), donde el escritor donostiarra Álvaro Bermejo repasa la historia de la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa, creada en 1908, y del museo que impulsaron sus fundadores, que abriría sus puertas en 1928.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  7. 7 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  8. 8

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Aquarium celebra el centenario de la colocación de la primera piedra del Palacio del Mar

El Aquarium celebra el centenario de la colocación de la primera piedra del Palacio del Mar