El Aquarium celebra el centenario de la colocación de la primera piedra del Palacio del Mar
Esta tarde se presenta el libro que recorre su centenaria historia, 'Aquarium. En el corazón del mar', escrito por Álvaro Bermejo, y se nombrará patronos de honor de su fundación a Ángel Iglesias y Maria Carmen Garmendia
San Sebastián
Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:56
El Aquarium donostiarra está de celebración. Tal día como hoy, hace cien años, se colocó la primera piedra del Palacio del Mar. Un aniversario que ... desde la entidad se ha querido recordar con la publicación de un libro, 'Aquarium, en el corazón del mar' (editorial Xibarit), donde el escritor donostiarra Álvaro Bermejo repasa la historia de la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa, creada en 1908, y del museo que impulsaron sus fundadores, que abriría sus puertas en 1928.
Junto a Bermejo, Joseba Urretavizcaya ha sido el encargado del diseño y de las fotografías actuales que incluye la publicación, porque en su repaso histórico, el libro también cuenta con imágenes cedidas por el Aquarium, kutxaketa y Rafael Aguirre Franco.
Tal y como ha explicado Bermejo durante la presentación del libro, se trata de un trabajo «emocional», en el que ha querido plasmar los recuerdos que le unen al Aquarium, pero también al mar, tan presente en la ciudad. También pone en valor la iniciativa y el empeño de aquellos donostiarras que primero crearon la Sociedad Oceanográfica, y después consiguieron construir un museo donde poder seguir con la investigación científica, «en una época en la que en la ciudad no había universidades, pero sí tres casinos y dos casas de baño», ha recordado.
Desde la fundación de la Sociedad Oceanográfica en 1908 hasta la colocación de la primera piedra del museo pasaron 17 años, en los que sus socios intentaron poner en marcha su proyecto. Empezaron a organizar exposiciones en distintos locales de la ciudad, pero vieron la necesidad de contar con un edificio propio. Tras presentar distintas propuestas, al final obtuvieron el permiso para construir un edifcio al final del puerto. Habían concluido ya las obras de construcción del Paseo Nuevo y la única condición que tuvieron que cumplir era que el edificio no superara la rasante del nuevo paseo, por lo que «tuvieron que suprimir las torres previstas en el proyecto», ha recordado Alex Larrodé, coordinador del área museística del recinto oceanográfico. La primera piedra se colocó el 22 de septiembre de 1925, aunque las obras no arrancarían hasta cinco meses despues por falta de presupuesto. Tres años después, el museo abrió sus puertas.
Junto a la presentación del libro, esta tarde también se homenajeará a dos patronos del Aquarium, Ángel Iglesias y Maria Carmen Garmendia, para reconocer «su labor callada y desconocida» a favor de la entidad, ha recordado el presidente Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa José Ignacio Espel, tras el aurresku que se ha bailado frente al edificio antiguo para conmemorar el centerio.
