Alicia Alonso, la irundarra de 13 años que ya ha escrito su primer libro

Solo tiene 13 años pero su primer libro ya está en las librerías, y el segundo y tercero en camino. Alicia Alonso Sánchez, estudiante ... de 1º de la ESO en el colegio La Salle de Irun, es una aficionada a la lectura «desde siempre», y devora los libros de aventura. Las de Amanda Black o Harry Potter figuran entre sus sagas favoritas.

Tanto le gusta leer, que un día «tras asistir a un encuentro organizado entre escritores y lectores» pensó que ella misma podría escribir algún libro. Antes ya había creado algunas historias e incluso algunos cómics, que regaló por su cumpleaños a todos sus compañeros de clase. Así que se puso delante del ordenador porque «ya tenía alguna idea». De eso hace más de un año. Al acabarlo, sus padres lo leyeron y decidieron mandarlo a alguna editorial. La respuesta no se hizo esperar. «Me llamaron y me dijeron: el libro está bien... si lo hubiera escrito una persona mayor, pero siendo de una niña de 12 años, esto es oro», recuerda Rubén Alonso, el padre de Alicia. Y le animaron a que siguiera escribiendo más.

Ficha del libro: Título: Guardianes de Eilën 1. El amuleto de Anháläh.

Autora: Alicia Alonso Sánchez.

Estilo: Novela fantástica.

Editorial: Apuleyo Ediciones.

Páginas: 172.

Precio: 15 euros.

Así, a finales del año pasado salió al mercado 'Guardianes de Eilën 1: El amuleto de Anhálah' (Apuleyo Ediciones) y Alicia se convirtió en la autora más joven de saga literaria de esta editorial. El segundo título saldrá a la venta en primavera, y para otoño verá la luz el tercero, que «ya la estamos corrigiendo para mandarlo a la editorial», señala Rubén, quien insiste en que tanto él como su mujer se «limitan» a leer los textos y «a lo sumo a corregir alguna falta de ortografía».

Como lectora voraz de novelas fantásticas, Alicia también escribe historias «de aventuras». Sus personajes están inspirados en las películas de 'El Señor de los Anillos' y las 16 ilustraciones que acompañan al texto, así como la portada, también llevan su firma, porque le gusta mucho dibujar.

En estos momentos esta joven irundarra ya está trabajando en la cuarta entrega de 'Guardianes de Eilën', y ya tiene escrito el primer libro de otra saga y empezado el segundo, que girará en torno a personas con habilidades especiales que tendrán que salvar el mundo, en este caso, inspirado en protagonistas de las películas de Marvel.

Alicia Alonso no oculta que «de mayor, me gustaría ser escritora», aunque también le gusta la astrofísica y la biología, por lo que no descarta ser astrobióloga. De momento, sigue con sus estudios, toca el violín –está en la orquesta de cuerda del conservatorio de Irun– y también juega a baloncesto en el club Erroibide. El tiempo libre que le queda lo aprovecha para escribir.

Muchos de sus amigos ya han leído su primer libro «y me han dicho que les ha gustado mucho», cuenta orgullosa. Ahora, como cualquier escritor que se precie, empezará con las presentaciones. El próximo martes estará en la librería Elkar en Donostia (en la calle Bergara, 6) y el 17 de marzo en la librería Elkar de Irun (en el Paseo de Colón, 8).