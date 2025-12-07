Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Martin Parr, en 2018 en el Museo donostiarra de San Telmo. IÑIGO ARIZMENDI

El mundo es raro y Parr fue su profeta

El humor que se desprende de la obra del fotógrafo británico es hijo del realismo: tendemos a ser involuntariamente graciosos

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:03

Comenta

Por supuesto que la obra de Martin Parr se puede leer en clave de humor, pero no como una intención previa del autor, sino a ... fuerza de puro realismo. Cualquiera que levante la cabeza del móvil para mirar a su alrededor –y da igual que esté en una gran superficie que en una playa, en un restaurante de comida rápida que en uno de comida lenta–, se encontrará con una estampa extraña. Yla primera reacción será pensar:«Menos mal que yo no soy así».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  2. 2

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  3. 3 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  4. 4 Cuando la naturaleza nos demuestra su furia
  5. 5 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  6. 6 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  10. 10

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mundo es raro y Parr fue su profeta

El mundo es raro y Parr fue su profeta