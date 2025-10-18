Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zumaiako arraun elkartearen sorreraren 50. urteurrena ospatu zuten atzo Sagarbideko frontoian eta 200 lagun inguru bildu ziren. SARA UTRERA

Zumaia

Zumaiako arraun elkartearen 50. urteurrena ospatu dute

S.U.

zumaia.

Larunbata, 18 urria 2025, 21:08

Comenta

Zumaiako arraun elkartearen sorreraren 50. urteurrena ospatu zuten atzo. Aita Mariren eta Telmo Deun a.e.-en (azken hamarkadatik) ibilbidea, garaipenak, historia, iragana, oraina eta etorkizuna ospatu zituzten bazkide sortzaileek, presidente ohiek, zuzendaritza batzordeko kide ohiek eta oraingoek, entrenatzaileek, arraunlariek, arraunlari ohiek eta klubeko komunitatea osatzen duten beste hainbat kidek. Gainera, gonbidatuen artean Norberto Torres 'Txirri' ere bazegoen, Kaikuko patroi mitikoa eta Zumaiaren aurkari nagusienetakoa 80. hamarkadan.

Parte hartzaileek ederki gozatu zuten poteoaz, baita Sagarbideko frontoian egindako bazkariaz. Eta bazkaldu aurretik, Felix Aizpuruak, Arritxu Iribarrek eta Aitor Manterolak, Zumaiako arrauna nola edo hala bizi izan duten pertsonek, hitz batzuk eskaini eta klubeko zenbait pasarte gogoratu zituzten, baita etorkizun oparoa desiratu ere. Gainera, Jon Maiak eskainitako bertsoak entzuteko aukera izan zen frontoian. Ospakizuna giro politean egin zen, arraun elkarteko kide izan diren eta diren belaunaldi ezberdinak bildu zituena, 200 lagun inguru.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zumaiako arraun elkartearen 50. urteurrena ospatu dute

Zumaiako arraun elkartearen 50. urteurrena ospatu dute