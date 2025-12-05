Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Unai Egaña 18. izan zen Berritzen. ZUMAIAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA

Zumaia

Ziklo-kros denboraldi erdian daude junior mailako txirrindulariak

S. U.

ZUMAIA.

Ostirala, 5 abendua 2025, 20:22

Bi hilabete baino gutxiago gelditzen dira ziklo-kros denboraldia gurean agurtzeko. Neguko eguraldi gordinean jokatu ziren azken lasterketak.

Berrizen lokatzetan orkatiletaraino sartuta korritu zuen junior mailan Lukas Blancok, 17. sailkatuz denboraldiko bere lehen lasterketan. «Estreinaldia izanik, atzeko lerroan irten behar izan zuen, eta atzetik aurrera lasterketa osatu, beraz, ontzat eman behar amaierako postua», azaldu du Zumaiako Txirrindulari elkarteko kide Arritxu Iribarrek. Unai Egaña 18. sailkatu zen, gorabeheraz betetako lasterketa baten ondoren. «Katearekin arazoak izan zituen, zulatua... Duin gainditu zuen egoera; hori bai, irabazleak sei minutu atera zizkion Blancori, zazpi Egañari». Kadete mailan Daniel Blanco 22. izan zen, irabazlearengandik hiru minutu eta erdira. Asteburu honetan, Amorebietan izango dira Viveros San Anton-Exclusivas Marduko txirrindulariak.

Pistan ez da jardunaldirik jokatu. Gipuzkoako Challengeko laugarren saioa gaur goizean jokatuko da, eta bertan izango da Telmo Gaztañazpi. Sailkapen nagusian 28. da, eta ahal bada, postu hori ontzen saiatuko da oriotarra.

Harrobiari dagokionez, Legorretan izan zuten BTTko teknifikazioa igandean, Zumaiako Txirrindulari Eskolako zazpi lagun gerturatu ziren. «Lokatzez beteta, zikin-zikin eginda amaitu zuten, baina gogotik gozatuta. Asko ikastearekin batera, oso ondo pasata amaitu zuten saioa», adierazi du Iribarrek. Hilabete honen bukaeran Seguran izango dute ziklo-kroseko teknifikazioa, eta urtarrilean lehenengo lasterketak jokatuko dituzte.

