Un momento de la inauguración de Komentua Kultur Topagunea. S.U.

Zumaia

Habrá más visitas guiadas para conocer el convento en octubre y noviembre

S.U.

ZUMAIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Ante el éxito de las visitas guiadas de la semana pasada y con el objetivo de que la mayor parte de la ciudadanía pueda ver correctamente el resultado de los trabajos del Convento, el Ayuntamiento ha organizado más visitas guiadas para octubre y noviembre. Por lo tanto, las y los zumaiarras tendrán de nuevo la oportunidad de conocer de primera mano el proceso de transformación del edificio histórico y el espacio que se ha convertido hoy en día en punto de encuentro cultural.

Las visitas guiadas se realizarán los días 10, 17 y 31 de octubre, de 17.30 a 18.30; el 2 de noviembre de 11.00 a 12.00 (en castellano); el 8 de noviembre de 17.30 a 18.30, y el 9 de noviembre de 11.00 a 12.00. La sesión del 2 de noviembre se realizará en castellano, el resto serán en euskera. El acceso se realizará por la calle San José.

Para participar en las visitas guiadas será necesario inscribirse previamente: acudiendo a Alondegia, llamando al teléfono 943.861056 o escribiendo a kulturetxea@zumaia.eus, de lunes a viernes de 09.30 a 14.00 horas.

El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará a medida que se completen los grupos. Cada persona podrá obtener un máximo de dos invitaciones. Las visitas serán gratuitas, pero el número de grupos es limitado.

