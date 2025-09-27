Victoria para los de Zumaia Cuban Boxing en Toledo

ZumaiaVictoria para los de Zumaia Cuban Boxing en Toledo
Zumaia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17
Jared Chavarria y Jesús Magnevy, boxeadores del club Zumaia Cuban Boxing, participaron los días 13 y 20 de septiembre en el Torneo '4 Jinetes ... del Apocalipsis' de Toledo. Jared Chavarría (60 kilos Junior) ganó su primer y segundo combate por decisión unánime. «Realizó un boxeo técnico de mucho ritmo e intercambios de golpes, fue superior a su rival en los tres asaltos», ha explicado Rubén Arredondo, responsable del club de boxeo de Zumaia. Jesús Magnevy (60 kilos élite), por su parte, es un boxeador de contra, corta y media distancia con un potente gancho. Ganó por K.O. sus dos combates, en el tercer asalto y en el segundo asalto, respectivamente. «Estoy contento con el buen trabajo», ha expresado.
La próxima cita para el club Zumaia Cuban Boxing será el 11 de octubre en el frontón Atano III de Donostia, donde pelearán el zumaiarra Iñaki Lope 'Xolomo', en 71 kilos, y Jesús Magnevy, en 62 kilos.
