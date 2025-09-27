Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Magnevy, Chavarría y Arredondo.

Zumaia

Victoria para los de Zumaia Cuban Boxing en Toledo

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

Jared Chavarria y Jesús Magnevy, boxeadores del club Zumaia Cuban Boxing, participaron los días 13 y 20 de septiembre en el Torneo '4 Jinetes ... del Apocalipsis' de Toledo. Jared Chavarría (60 kilos Junior) ganó su primer y segundo combate por decisión unánime. «Realizó un boxeo técnico de mucho ritmo e intercambios de golpes, fue superior a su rival en los tres asaltos», ha explicado Rubén Arredondo, responsable del club de boxeo de Zumaia. Jesús Magnevy (60 kilos élite), por su parte, es un boxeador de contra, corta y media distancia con un potente gancho. Ganó por K.O. sus dos combates, en el tercer asalto y en el segundo asalto, respectivamente. «Estoy contento con el buen trabajo», ha expresado.

