Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Zumaiako herriak merezitako omenaldia eskaini zion atzo arratsaldean Janire Gonzalez-Etxabarri munduko txapeldunari. Félix Morquecho
Zumaia

Txalo zaparrada mundiala Janire Gonzalez-Etxabarri txapeldunarentzat

ZISKEk antolatuta, merezitako harrera egin zioten atzo Kofradian

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:43

Janire Gonzalez-Etxabarri surfeko munduko txapeldun izendatu da berriki El Salvadorren. Zumaiako surflari gazteak Sequeira portugaldarra, Fitzgibbons australiarra eta Peruko Rodriguez hartu zituen mendean igandean jokatutako finalean, garaipena lortu eta denboraldi ikusgarria borobiltzeko. Atzo, ZISKE Zumaiako Itzurun Surf Elkarteak antolatuta, omenaldia egin zitzaion bere herrian. Bere familiarekin batera iritsi zen Kofradiara, tartean bere ahizpa, Anette, El Salvadorren jokatutako ISA World Surfing Games txapelketan ere maila handia erakutsi duen surflari bikaina. «Oso polita izan da txapelketa hau berarekin bizitzea. Ospakizunaren unea oso berezia izan zen, elkarrekin bizi izan dugun unerik politenetakoa. Biok oso lasai eta harro geratu gara egin dugun txapelketarekin», onartu zuen.

Bizilagunek, lagunek eta olatu kideek txalo zaparrada eta surf taula artean egin zioten ongietorria Janireri. Kofradiako plazatxoan aurreskua eskaini eta lore sorta bat oparitu zioten. Ondoren, balkoira igo zen eta berarekin izan ziren Xabier Alberdi, ZISKEko batzordekidea eta Zumaiena ikastolan bere irakaslea izandakoa; Carmela Peñalba, laguna eta ZISKEko kidea; Aitor Manterola kiroletako zinegotzia eta Iñaki Ostolaza alkatea, azken honek opari bat eman zion Udalaren izenean.

Omenaldia ez zen ezustekoa izan berarentzat, sare sozialen bidez ikusi baitzuen iragarkia. Hala ere, Janirek, hunkituta eta irribarre handi batekin, eskerrak eman zizkien pertsona guztiei bere babesagatik eta harrera egitera joateagatik. Era berean, amets bat bizitzen ari dela adierazi zuen.

Zumaiarrak azaldu zuen «oso harro» dagoela talde osoak El Salvadorren egindako lanarekin, eta eskerrak eman zizkion ondoan izan zuen pertsona bakoitzari. «Oraintxe bertan amets bat bizitzen ari naiz. Badirudi hau ez dela erreala, lo nagoela, ametsetan, eta bihar esnatuko naizela».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  4. 4 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  7. 7

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  8. 8 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  9. 9

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txalo zaparrada mundiala Janire Gonzalez-Etxabarri txapeldunarentzat

Txalo zaparrada mundiala Janire Gonzalez-Etxabarri txapeldunarentzat