El renovado convento ya ha sido inaugurado

Una vez finalizadas las obras de transformación del convento y abierto sus puertas para acoger el nuevo curso de la Escuela de Música y ... Danza y de diferentes asociaciones culturales, el edificio ha sido inaugurado oficialmente. El acto institucional tuvo lugar este miércoles con la participación de representantes políticos, técnicos y representantes de los agentes culturales.

Entre los invitados se encontraban Noemí López, subdelegada del Gobierno en Gipuzkoa; Ana López, directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas; Felix Urkola, diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial; Marijo Telleria, directora general de Cultura; y Clara Navas, directora de Turismo y Hostelería; así como las y los ediles del Ayuntamiento y representantes de la congregación de las Carmelitas, entre otros.

El acto comenzó con una visita guiada a cargo de Aitor Zubia, de Zetabi Arkitektura Bulegoa, y del alcalde Iñaki Ostolaza; seguida de la actuación de la bailarina zumaiarra Lucía Lacarra y su pareja, el bailarín Matthew Golding, y de la explicación de los pasos dados durante el proceso del proyecto.

Zubia explicó que el diseño se ha realizado teniendo en cuenta las demandas de los agentes culturales que harán uso de Komentua Kultur Topagunea, y que se ha trabajado para respetar y mantener las características del propio convento, ya que se trata de un edificio protegido. En la planta baja se han conservado los elementos y los espacios más representativos de este. Tales como el manantial de agua, la sala de tines y zona de visitas de las monjas o 'vis a vis' y el torno existente. En cuanto a la ordenación del espacio, se ha intentado mantener la distribución del edificio tal y como estaba.

El acceso principal es desde la calle San José, tras haber derribado el muro que separaba esta calle del jardín. «Se ha respetado la estética del convento. Pero teniendo en cuenta que pasa de ser un edificio privado a ser uno público, se han realizado unos trabajos para fortalecer la estructura tres veces más. También se ha mantenido el suelo y las escaleras, pero se han incluido elementos para que se cumpla con las normas de evacuación», señaló Zubia.

La capilla, en la primera planta, será el auditorio y acogerá una gran variedad de eventos. En la segunda planta, donde estaban las habitaciones de las monjas, se han ubicado las aulas de la Musika Eskola, respetando el pasillo original y la circulación en torno al patio, combinando el funcionamiento de la escuela con el respeto al patrimonio. Y en la tercera planta se han ubicado los amplios espacios para diferentes agentes culturales relacionados con las artes escénicas o los espectáculos: el Coro San Pedro, Zutrik, la Banda de Música Municipal, y asociaciones e individuos del mundo del teatro y la danza, entre otros.

El alcalde recordó que el proyecto del nuevo centro comenzó en 2019 con las diferentes reuniones con la Diputación y empresas de arquitectura. «Ha sido un camino largo hasta que la idea que teníamos en mente se ha hecho realidad», señaló. En este sentido, la técnica de Cultura Miriam Romatet recordó que el espacio se ha diseñado también con la colaboración de diferentes agentes del municipio. «Empezamos con el proceso participativo entre 2019 y 2020, hemos dedicado muchísimas horas a ello para que el diseño se adapte a las necesidadades de todos».

Por otro lado, Ostolaza explicó que el renovado convento no será solo un lugar para actividades culturales, ya que desde el primer momento se ha pensado y creado como un agente comunitario. Situado en el corazón de la Parte Vieja, será un lugar de unión para la creatividad, el encuentro y la interacción.

Tal y como recordó la concejala de Cultura Marina Bidasoro, el objetivo del Ayuntamiento es que el Komentua Kultur Topagunea se convierta en punto de encuentro para la red cultural, pero también de conexión para la comunidad de Zumaia. «Queríamos que el alumnado de la Escuela de Música y Danza y los diferentes agentes de música y danza tuvieran un lugar digno donde dar clases y ensayar, al mismo tiempo que conservamos nuestro propio patrimonio y abrimosel espacio a la ciudadanía», explicó.

Por otro lado, dar vida al Casco Viejo y fortalecer la actividad del casco urbano es otro de los objetivos principales del proyecto. Por lo que, el renovado edificio será un espacio vivo gestionado entre todos y todas, que se nutre de la aportación y la creatividad de la ciudadanía.

Siguientes trabajos

En los próximos meses vendrán otros pasos: El espacio más conocido, la capilla del convento, se convertirá en un auditorio que estará disponible en primavera de 2026. Tendrá una capacidad para 300 personas de pie (o 120 sentadas) y se preparará para albergar todo tipo de artes escénicas.

También se prevé que el jardín esté preparado para la primavera, con el objetivo de crear un nuevo lugar de encuentro en contacto directo con el entorno.

Después vendrán el albergue, el centro de interpretación para conocer la vida de las monjas y la cantina-cafetería, para completar el uso social del espacio.

El Ayuntamiento ha invertido en este proceso un total de 6,18 millones de euros. Gran parte de esta cantidad ha sido posible gracias a subvenciones obtenidas de diferentes entidades: 2,78 millones de euros a través del programa PIREP del Gobierno de España; 241.935 euros a través del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco; y 400.000 euros para el acondicionamiento del jardín y espacios exteriores a través del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

Visitas guiadas los días 27 y 28

Las y los zumaiarras tendrán la oportunidad de conocer el espacio los días 27 y 28 en las visitas guiadas que se realizarán al público. Las visitas serán de 11.30 a 13.00 horas y para poder acudir será necesario inscribirse en la Casa de cultura Alondegia, de 09.30 a 14.00, llamando al 943.861056 o escribiendo a kulturetxea@zumaia.eus. La fecha límite para apuntarse es hoy, jueves, hasta las 14.00 horas. El número de plazas de las visitas será limitado y más adelante, si fuera necesario, se organizarán más visitas de este tipo.

