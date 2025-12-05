El PSE-EE de Zumaia apuesta por el consenso «para impulsar el bienestar de la ciudadanía» El Grupo Municipal Socialista explica que ha respaldado los presupuestos de 2026 «con el objetivo de mejorar el día a día de las vecinas y vecinos del municipio, manteniendo una actitud constructiva, poniendo por delante de las discrepancias el bienestar de la ciudadanía»

El PSE-EE de Zumaia votó a favor del proyecto presupuestario de 2026. El grupo socialista ha explicado que ha llevado a cabo «una actitud responsable y constructiva» y logrado un acuerdo con el equipo de gobierno para que los presupuestos pudieran salir adelante.

La portavoz socialista Duñike Agirrezabalaga, ha asegurado que, «preocupados por la mejora del día a día de las y los zumaiarras nos alejamos de ejercer la política desde la confrontación, y aunque siempre críticos, tratamos de alcanzar acuerdos sobre los asuntos en los que coincidimos, como en este caso que el equipo de gobierno ha aceptado nuestras propuestas. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo, pero dejando claras nuestras diferencias hay que saber buscar los puntos de encuentro y entendimiento para poder avanzar».

El Grupo Municipal Socialista ha incorporado una serie de propuestas para las cuentas del próximo año: El estudio técnico para el bidegorri a Oikia, para lo que se valorarán las distintas alternativas. «Ahora que el final del bidegorri de Zumaia - Zestoa es una realidad, es el momento de arrancar con un proyecto para Oikia», ha expresado.

El proyecto de digitalización del archivo urbanístico municipal para facilitar la gestión de la documentación y mejorar la atención al ciudadano. «Este es un servicio público municipal que deja mucho que desear y hace perder mucho tiempo y recursos, tanto a los técnicos municipales, como a los profesionales y ciudadanos que necesitan de esta documentación para desempeñar sus trabajos. Este proyecto pretende modernizar y adaptar a los tiempos actuales este servicio público», ha señalado la socialista.

Un estudio de movilidad para el entorno de Pachita Etxezarreta, valorando las alternativas de mejora de la ordenación tanto peatonal como la de los autobuses y la de los vehículos rodados que transitan por dicha zona. «Este eje principal para la movilidad de Zumaia debe ser analizado y mejorado, teniendo en cuenta, además, el impacto que el nuevo desarrollo de Torreaga va a generar».

Continuar con los trabajos de memoria histórica en Zumaia y homenaje a las víctimas de vulneración de derechos humanos durante el franquismo realizando un reconocimiento en especial, a los representantes y trabajadores municipales de aquella época. «Creo que todos estamos de acuerdo, que éste también, es un acto merecido y pendiente de realizar», ha explicado Agirrezabalaga.

La portavoz del PSE-EE de Zumaia ha concluido explicando que, este compromiso nace «desde la convicción de que nuestro municipio necesita seguir avanzando en políticas reales que faciliten el día a día de su ciudadanía. Queremos hacer una Zumaia mejor, más accesible, con una movilidad sostenible y con mejores servicios sociales. Por eso hemos alcanzado este acuerdo. El PSE-EE es un partido municipalista, y buscamos la mejora de la ciudadanía por encima de las siglas».