Las 10 noticias clave de la jornada
GEOPARKEA

Zumaia

Munduko Geoparkeen Estatuko Sarearen X. Jardunaldietan

Osteguna, 16 urria 2025, 20:23

Comenta

Geoparkearen ordezkaritza zabal batek Munduko Geoparkeen Estatuko Sarearen X. Jardunaldi Irekietan hartu du parte, Catalunya Central geoparkean, Montserraten (Bartzelona). Geoparkeetako ordezkariak, adituak, hezitzaileak, kudeatzaileak eta tokiko komunitateak biltzen dituen urteroko topaketa dira jardunaldi hauek eta aurtengo edizioak hezkuntza nabarmendu du geoparkeen funtsezko ardatz gisa, eta ikaskuntza- eta dibulgazio-gune gisa betetzen duten eginkizuna. Zumaia, Deba, eta Mutrikuko udaletako eta ikastetxeetako ordezkariak; Geoparkeko teknikariak erakunde laguntzaile batzuk izan dira topaketan.

