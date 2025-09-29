Maite Urteaga Europako Txapelketan izango da

ZumaiaMaite Urteaga Europako Txapelketan izango da
Zumaia
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:47
Txirrindularitzan denbora gutxi eraman arren, urrats erraldoiak ematen ari da Maite Urteaga eta larunbatean Espainiako Selekzioarekin Europako Txapelketan parte hartuko du.
Larunbatean, arratsaldeko 14:00etan, hasiko da bere lasterketa, 116 kilometroko proba. Ardechen, Frantzian, jokatuko dute Europako errepideko Txapelketa, asteazkenetik aurrera. Munduko Txapelketan Mavi Garciak brontzezko domina lortu ondoren, Espainiako Selekzioko txirrindulariek beretzat lan egin beharko dute.
