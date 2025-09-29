Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Maite Urteagaren debuta Laboral Kutxa-Euskadirekin, stagiaire gisa, hilaren 9tik 14ra bitartean jokatutako Ardèch-eko Tourrean. EUSKADI FUNDAZIOA

Zumaia

Maite Urteaga Europako Txapelketan izango da

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:47

Txirrindularitzan denbora gutxi eraman arren, urrats erraldoiak ematen ari da Maite Urteaga eta larunbatean Espainiako Selekzioarekin Europako Txapelketan parte hartuko du.

Larunbatean, arratsaldeko 14:00etan, hasiko da bere lasterketa, 116 kilometroko proba. Ardechen, Frantzian, jokatuko dute Europako errepideko Txapelketa, asteazkenetik aurrera. Munduko Txapelketan Mavi Garciak brontzezko domina lortu ondoren, Espainiako Selekzioko txirrindulariek beretzat lan egin beharko dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maite Urteaga Europako Txapelketan izango da

Maite Urteaga Europako Txapelketan izango da